澳大利亚内务部长坚持要求独立调查中国新冠病毒来源

澳大利亚内务部长彼得·达顿（Peter Dutton）4月26日在接受澳洲天空新闻（Sky News）采访时重申，要求对中国新冠病毒的来源等问题进行独立调查。尽管中方此前曾批评澳方提出的这一要求是“搞政治操弄，极其不负责任”。

广告 继续浏览后续

达顿在4月17日接受澳大利亚天空新闻和九号电视台（Nine Network）采访时提出，中国应就新冠肺炎病毒的来源问题加以答复，并指中方“应体现透明度，告诉我们发生了什么”。达顿表示，鉴于新冠病毒给澳洲及世界各地带来的人员死亡等损失，认为提出这个问题并不过分。此后，澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）、总理莫里森 (Scott Morrison) 都相继作出了，澳洲政府希望对中国新冠病毒来源等问题进行国际独立调查的表态。莫里森还于22日通过推特透露称，他已与美国、法国和德国等多国领导人通电话，希望他们支持就新冠病毒疫情展开国际调查。

莫里森在坎培拉告诉记者称，如果身为像世卫这样一个俱乐部的成员，就应该有附加的责任和义务。他说，“在说到病毒时我们希望世界更为安全；我希望任何国家，中国或其他，都分享这个目标。”作为提出这一要求最早的澳方官员之一，达顿本人则在最新受访时指出，中国共产党应更透明地向国际社会说明新型冠状病毒的起源和当局处理疫情的方式。达顿说，“我们要求中国共产党内对他们应对这一病毒问题展现出更强的透明度”。

达顿谈到，“这也是为了解如何在未来战胜这一威胁，当你（在中国）有着这些野生动物的湿货市场，而肺炎或从那里传出”。他提出，必须有全球性的保证出台，以免疫情在未来12个月或2年内重演。达顿说，“我们需要一个目前还不到位的保证”。北京方面，中国外交部发言人耿爽23日在回应由澳大利亚倡议的国际独立调查指，“澳大利亚方面提议的所谓‘独立调查’，实际上是在搞政治操弄，干扰国际疫情防控合作，不得人心”。

耿爽重申，“疫情暴发以来，中方始终秉持公开、透明、负责任的态度，对外披露信息、开展合作，为国际抗‘疫’斗争作出了重要贡献。国际社会对此有目共睹，也普遍给予高度赞赏。”此外，中国驻澳大利亚使馆发言人20日还曾批评达顿的发言称，“达顿先生近几天突然对‘透明’感起兴趣来，实在令人好奇。仔细一查，原来他是从华盛顿那里得到了某种‘消息’。”

中使馆发言人告诉《环球时报》称，“美国某些人告诉他，他们掌握了有关新冠肺炎病毒起源的文件。可是令人纳闷的是，达顿先生又说他并没看过该文件。那么，连所谓美方声称的文件都没看过，为什么他就急于表态要中国更加‘透明’？看来，他一定还从华盛顿得到了指令，配合美国政府对中国的‘宣传战’”。该发言人并进一步扬言，“澳大利亚某些政客近来热衷于鹦鹉学舌，追随美国某些势力对中国进行政治攻击，这进一步暴露了他们的偏执和无知，也充分展露了他们听命于人、缺乏独立的悲哀。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅