金正恩或不久重回公众视野 专列疑停靠元山为返程做准备

“影像资料显示，金氏专列火车4月23日似乎正在为返程做调整，但并不清楚何时启程”。

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法新社首尔4月26日消息，美国信息网站38North前一日称，商业卫星照片显示，朝鲜沿海元山金氏专属车站日前出现了一列属于金氏的火车。这列长达250米的火车4月21日和23日出现在这个金氏家族的专属车站，虽然部分被车站顶棚遮挡，但剩下部分仍可见。这列火车4月15日并不在该车站。38North网站解释道，“这一消息并不能表明朝鲜最高领导人的所在，也并不能揭露其健康状况”，“但这一信息的确让金正恩身处沿海特殊地点的说法更加具有说服力”。该网站称，“影像资料显示，金氏专列火车4月23日似乎正在为返程做调整，但并不清楚何时启程”。

有关金正恩身处何地，健康如何，专家们众说纷纭，4月15日金日成诞辰这一朝鲜举国庆祝的重要日子，他再未出现在任何朝鲜官方照片上。事实上，4月11日之后，官方照片上就找不到他的踪影，这张照片摄于4月11日，12日发布，当时金正恩前往视察一出空军基地，并参加了一场政治会议。

主要由脱北者管理运营的线上媒体“每日北韩“则称，称金正恩在4月接受了心血管手术，正在平安北道一栋别墅里恢复。“元山综合中心包括9个大型客房和一个娱乐中心，一个港口。

每日北韩“引述一个未具名的朝鲜消息源称，”金正恩病因是过量抽烟，肥胖，和劳累”。美国有线电视新闻网引述一名美国官员的话称，华盛顿方面正在研究有关金正恩做手术后处于危险当中的相关消息。但本周四，特朗普表示这些有关金正恩健康恶化的说法“是错误的”。同一天，韩国SBS电视台引述一名不具名的政府官员的话称，金正恩至少4天前就抵达江原道元山市，不久之后将重返公众视线，另外还称“韩国军方严密监控金正恩的专列火车，这列火车曾经在元山市出现，而其飞机则停在平壤”。

上一次金正恩“消失”，是在2014年。6个星期当中不见踪影，之后重回公众视野，拄着手杖。韩联社当时引述韩国情报部门消息称，金正恩前往做了手术，去除脚踝部位的一个囊肿。

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