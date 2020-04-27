澳大利亚外长：拒绝接受就独立调查问题进行的经济胁迫威胁

澳大利亚外交部长佩恩（Marise Payne）4月27日通过声明表示，澳大利亚对在中国武汉初始的新冠肺炎疫情暴发，提出进行独立调查“原则性呼吁 ”，澳方拒绝接受任何认为“经济胁迫”威胁是对这一评估为合适的回应。此前，中国驻澳大利亚大使成竞业曾警告指，如若澳大利亚当局坚持要求对新冠病毒疫情展开独立调查，将引发中国消费者对澳方的抵制，涉及到访澳的学生与游客，以及受欢迎的出口农产品如澳洲牛肉和葡萄酒等。

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澳大利亚多名政府要员在近日相继表示，应对目前肆虐全球的新冠肺炎疫情来源等问题开展国际独立调查。澳大利亚内务部长彼得·达顿（Peter Dutton）26日在接受澳洲天空新闻（Sky News）采访时亦重申，要求对在中国率先暴发的新冠疫情进行独立调查，尽管中方此前曾批评澳方提出的这一要求是“搞政治操弄，极其不负责任”。澳大利亚总理莫里森(Scott Morrison)还曾于22日在推特上表示，已与美国、法国和德国等多国领导人通电话，希望他们支持就新冠病毒疫情展开国际调查。

值得一提的是，针对澳方向国际社会提出的这一呼吁，成竞业最新在接受《澳大利亚金融评论报》（The Australian Financial Review）的专访时回应称，莫里森对独立调查的推动是“危险的”。他还预测澳洲的这一提议将不会受到他国领导人支持。成竞业亦称，在当下这一关键时刻，采取猜疑、指责或分割的手段只会削弱对疫情的全球回应。他还否认有关此次疫情来源于武汉湿货市场的说法，并称科学人士对其起源尚无定论。他说，“病毒的来源很复杂，我认为专业人员，科学家和医学专家应该解决这一严肃的科学问题。”

此外，成竞业在采访中还谈到，认为澳方所提出的独立调查呼吁，是与“华盛顿的那些希望将自己的问题责怪于中国，转移视线的力量结盟”。他并指，“这是一种针对中国的政治运动”。但此前莫里森曾在接受媒体质询时，就是否是在美国的授意下提出这一要求而予以否认，并指如若疫情率先于其他国家暴发，仍会推动对疫情相关问题进行独立调查。

采访中，成竞业提出，澳大利亚推进的独立调查使“中国公众感到懊恼 、惊愕和失望”。他续称，从长远来看，如若中国国内的这一情绪进一步恶化，人们将就“为什么还要去一个对中国不很友好的国家”加以思考。他还指，中国的家长们也会考虑是否应继续将他们的孩子送往这样一个“对华不很友好，甚至具有敌意”的地方留学。此外，成竞业还称，“这将由（中国）人来决定，也许普通人会说‘为什么要喝澳大利亚葡萄酒？为什么要吃澳大利亚牛肉’。”

值得一提的是，成竞业并未就中国外交部发言人赵立坚在上月声称的，新冠病毒可能是由美军带入武汉的争议性言论加以评论。但他强调没有证据显示，病毒是在中国国内的一个湿货市场中经动物传入人体的。他称，“一些这里的政客声称，病毒来源于中国武汉，但这并不属实。疫情首先从武汉暴发的事实......并不代表病毒的来源从中国开始”。而针对记者追问他个人认为新冠病毒从何而来，特别是进行独立的调查将帮助解答这一问题时，成竞业则回答称，这是科学家们应 的工作。他说，“这与政客们和政策制定者们毫无关系”。

针对中方大使的表态，佩恩在27日发表的相应声明中回应称，“澳洲‘有原则地呼吁’就新冠病毒疫情进行独立调查。而这波疫情的起源地为中国武汉市。”她强调，“我们接受任何认为‘经济胁迫’威胁是对这一评估为合适的回应。此时我们需要的是全球合作。”佩恩并指，若对疫情大流行进行“诚实地评估”，也将需要加强世界卫生组织的作用。

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