特朗普与马克龙通话:一致同意世卫组织需要进行改革

美国白宫副发言人贾德·迪尔（Judd Deere）4月26晚通过推特介绍称，特朗普总统在与法国总统马克龙当天通过电话后，双方一致认为世界卫生组织（WHO）需要进行改革。他们还同意，希望联合国安理会常任理事国尽快开会，以讨论对抗当下新冠肺炎疫情。

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迪尔在相关推文中写道，“今天，特朗普总统与法国的马克龙总统互通电话。两位总统就对抗冠状病毒病大流行疫情的正面发展，及全球经济朝向恢复正常运作的进展进行了探讨”。

迪尔续称，美法两位领导人皆表示，希望联合国安理会的5个常任理事国尽快开会，讨论联合国如何对新冠肺炎疫情作出回应。他并指出，“特朗普总统和马克龙总统同意世卫组织需要进行改革”。迪尔指，此外，两位领导人还在通话中谈及“重大的区域与双边议题”。近期，自美国开始公开指责在谭德赛总干事领导下的世卫组织应对新冠疫情不利，并存在过于偏袒中国的指控后，特朗普政府在不久后宣布暂停美国对世卫组织的资助。

特朗普在当时表示，在这一期间美方同时将开展一项审查，以评估世卫组织“在掩盖冠状病毒传播和对传播处置严重不当方面所扮演的角色”。此后，美国国内也出现了应在疫情大流行下恢复对该组织资助，对世卫组织进行调查，或由美国“拉群”重建新的国际卫生组织的不同呼声。

对此，美国国务卿蓬佩奥曾于近日接受福克斯新闻节目主持人英格汉姆（Laura Ingraham）采访时表示，（疫情爆发后）世卫组织未能从中国获得病毒迅速传播的准确资料。当被问到是否坚持要世卫撤换总干事谭德塞才恢复美方对该组织资助时，蓬佩奥说，“美国可能永不会再以纳税人的金钱资助世卫，我们需要比此更广泛的改革。”

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