世界报：疫情大流行后 世界需要重建

标注日期5月2日的法国世界报，头版重点是法国经济受到前所未有的重创，估计今年一季度GDP下降5.8%，是1949年以来最严重的倒退。世界报另一重点是，文艺界大咖们联署批总统马克龙忘记了文化艺术，要求政府在文化活动未恢复之前，继续向文艺从业者发钱。世界报社评指出，冠状病毒大流行后，世界需要重建。

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病毒危机打破世界秩序

世界报的社论指出，这场全球健康危机正在深刻改变着大国之间的关系。在这样的情况下，欧洲如果想对疫情后的世界格局发挥影响力，应该组织自身的重建。

这篇社评首先问道：在全球健康危机作用下，我们是否正在目睹一场地缘政治环境的根本转变？这个转变的动力，是之前已存在的趋势加速？还是范式的转变？疫情大流行之后的世界，会比之前更坏？还是更好？

世界报说，提出上述问题与两个月来我们对未来社会和经济的提问一样, 都是应该的。但我们不知道这场危机将持续多久，规模多大，以什么方式被克服。所以试图回答上面的问题有碰运气的偶然。不过，现阶段我们到有可能从这场病毒大流行对世界秩序的冲击中，吸取一些教训。

首先，二战之后，在美国主持下建立的国际秩序已经不能适应21世纪的国际力量关系。其实二战后的国际秩序，在冠状病毒瘟疫之前，已经动摇。某些人甚至认为，世界秩序从1989年东欧共产阵营解体之后，就开始掉渣了。

而冷战的结束，前苏联的消失，中国的崛起，都一点一点地动摇着美苏对抗的世界格局。最终，美苏两极世界被乱糟糟的多极世界取代了。然后，这个多边治理模式，凑合着自我调适，运转越来越差。现在，这场冠状疫情引发全球危机，彻底打碎了全球多边管理模式的安排。

安理会已经瘫痪

该文说，世界报本星期对国际地缘政治缺陷的调查揭示，冠状病毒疫情的爆发让人们看到，中国的崛起是如何打破整个世界体系的稳定。比如，世界卫生组织拖延向国际社会发出病毒大流行的危险警报就突显北京对这个组织的操控，以及北京对联合国的渗透。

而现在中美之间的竞争，在相互指责病毒起源的背景下，变得更加恶化。美中两国看上去经常用更多精力展开对抗，而不是更好的管理本国民众遭受的卫生危机。

另一个教训是: 美国不再像20世纪做的那样，扮演世界领袖的角色。近几年来，美国对全球事务越来越不情愿参与。现在美国被这场冠状疫情削弱，更完全撤出了国际事务。甚至本该由特朗普主持召开的一些国际会议，还要请求他出席，而且通过视讯，他才答应参加。不过这些国际会议即便召开了，也没取得什么结果。

世界报的社论指出，在联合国，安理会已经瘫痪。这是一个事实。

欧洲怎么办？

最后，欧盟也未能经受住这场疫情的打击。欧盟眼看着冠状病毒来袭，却束手无策，未能组织所有成员国与遭灾最重的成员国团结在一起。而欧盟各国的自私与边界的恢复，威胁到欧盟两大支柱：一是申根区域，二是共同市场。

现在，欧盟被美国放弃，被中国觊觎，与俄罗斯关系冷淡，却仍在相信多边主义。

但在这场世界危机后，欧盟如果想在世界新秩序的重塑中发挥影响力，让世界变得更加公平和安全，就必须以团结和果断的方式，开始组织重建欧洲自己的经济，而不是被动接受新秩序。

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