俄罗斯疫情加剧：死亡破千 感染者过10万

俄罗斯疫情继续恶化，官方周四宣布死亡病例超过千人，确诊感染者突破10万，其中大部分在莫斯科。总统普京需宣布延长隔离期。

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俄罗斯政府的冠状病毒信息网站宣布，截至4月30日，全国有1073人死亡，确诊病例106498例，其中大多数集中在首都莫斯科和俄第二大城市圣彼得堡。

俄罗斯在过去24小时内，新增感染者7099人。这是自俄罗斯出现疫情以来，单日新增病例最高记录。俄罗斯当局表示，目前已有340万人接受了冠状病毒测验。

法新社说，俄罗斯感染者数量位列全球第八位，超过了疫情发源地中国，也超过了伊朗。但是从官方公布的死亡人数来看，俄罗斯位列全球第19。但是，多名俄罗斯反对派和一些观察人士指出，俄罗斯当局隐瞒了真实情况，缩小了数字。他们指出，疑似肺炎的病例正在增加。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitri Peskov ）周四向媒体表示，俄罗斯没有重复意大利的事态。他说，由于俄罗斯采取了强有力的措施，所以情况比许多欧洲国家好的多。

俄罗斯在二月初关闭了4200公里的俄中边界。随后的几个星期，俄罗斯仅有很少的感染病例。但从三月底开始，病例不断飙升，平均每天有5000-7000个新增病例。

据俄罗斯当局最新公布的情况显示，冠状病毒已扩散到全国85个地区。很多地区的医疗资源远不如首都莫斯科。这些地区的医院承受很大压力。莫斯科远郊的方舱医院上个星期竣工，有9百个床位，其中2百个加护病床。

自从疫情初期以来，俄罗斯医生们就经常抱怨防护物资短缺，病毒检测包不足。

为了鼓励国民在家隔离，俄罗斯总统普京宣布4月份全国带薪休假。昨天他又宣布将带薪休假延到5月11日，然后考虑逐渐解除封锁隔离。普京同时也表示，现在的情况仍然很难。

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