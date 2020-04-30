新冠全球大流行 联合国哪里去了？

在新冠疫情危机大爆发之际，全球急需一个强有力的组织带领大家共同抗疫，世卫组织被控与北京关系过密无法信任之际，最权威的国际组织联合国也沉默了，除了发表几个声明来呼吁全球各国团结应对瘟疫外，毫无作为，完全没有起到应尽的作用来应对这场史无前例的大危机，让人质疑它存在的价值。原因何在 ? 法国>的一篇调查带我们走进这个组织，看看在大国，尤其是美中俄欧的博弈中下它如何应对。世界报报道的题目是，联合国是世界混乱局势的象征。

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当电影超越现实

报道指出，2011年，导演史蒂文·索德伯格（Steven Soderbergh）就在影片《全球扩散》中想象出类似当前大流行病造成的不安局面，影片中，世界各国领导人通过先进的电视会议系统对病毒的传播做出了实时反应。但这样的情形并未在现实中出现。在2020年的现实中，并没有为联合国代表无法集中开会而准备替代的因对机制。直到3月13日，也就是在纽约总部普遍使用远程办公之后，联合国用了超过十天的时间才临时搞起了一个视频系统。最重要的是，五个掌权的常任理事国（美国，中国，俄罗斯，英国和法国）又花了两个星期的时间才开始讨论已经震撼全球的新冠疫情（Covid-19）主题。联合国 秘书长安东尼奥·古特雷斯也说，这是自1945年成立以来，该组织面临的“最严峻的挑战”。

关于冠状病毒的第一次联合国理事会视频会议最终于4月9日得以举行。但除了推动这次会议的联合国德国大使推特上的一个视频截图外，没有任何图像报道。 在这个唯一的截图上，可以看到散布在世界各地的外交官们，或在自家客厅里，或在用国旗装饰的办公室里，美国代表凯利·克拉夫（Kelly Craft）人在肯塔基州的牧场上……会议由安全理事会四月份的轮值主席国多米尼加共和国代表何塞·辛格·魏辛格主持。古特雷斯先生应安全理事会的十五个国家大使的邀请参加，十五个国家包括五个常任理事国和大会选举产生的两年任期的十个理事国，目前有德国，比利时，南非和印度尼西亚等国担任。

尽管全球几周来被疫情搞得天翻地覆，新冠病毒已经使成千上万人丧生，经济停滞不前，数十亿人被居家隔离，安理会当天通过非常奇特的视频发布了一个极简风格的新闻稿。 在一个模糊不清的图像上，由何塞·辛格·魏辛格在自家客厅宣读了一个70秒的联合国式声明，充满讽刺色彩。他表达了全球领导人对联合国秘书长在新冠疫情可能造成影响问题上做出的努力的支持，呼吁对所有受到影响的人予以支持。

联合国秘书长古特雷斯说，Covid-19威胁着国际和平与安全，“有可能导致社会动荡和暴力的增加，这将大大削弱我们抵抗这种疾病的能力”。 他也指出，这种流行病是“一代人的斗争和联合国本身的存在理由”。 他敦促安理会团结一致，重申他在3月23日的要求“全球停火”的呼吁，德国大使克里斯托弗·赫斯根（Christoph Heusgen）认为，秘书长这番话掩饰了安理会“震耳欲聋的沉默”。

中国三月担任联合国常委会轮值主席国后

而他讲这番话时，安理会已有四个星期没有聚集在一起开会了。 首先，俄罗斯就坚决反对视频会议，莫斯科大使认为：“我们不应该害怕见面。 重要的是向世界展示其安理会正在发挥作用“。 一位欧洲外交官对这番话的解释是：“如果安理会不得不继续“空缺”，对俄罗斯特别有利。 因为这样就不会对叙利亚或利比亚问题进行控制了。 ”

三月份正值中国轮值安理会主席。这是时间上的巧合，但造成严重后果。北京领导人已竭尽所能来防止各国领导人讨论这场大流行，并且对他们危机的处理进行批评，更不可能让美国人按照他们的意愿提及该病毒的中国来源。 同时，华盛顿也不愿意按照北京所期望的那样，对中国的努力进行“赞扬”。

中国驻联合国大使张军三月早些时候警告说，在中国主持安理会会议之际，没有对这一大流行病进行辩论的计划，他说，这一大流行病“随着春天的到来”即将被克服。

在这次中美交锋中，法国试图牵头在五个常任理事国内进行讨论，以期达成妥协解决方案。 但这样做也要冒着另外十个理事国感到不满的风险，因为他们会因此感到被排挤在外。

几个星期以来，法国总统马克龙一直在寻求正式召集“五常”元首开会。但 4月份即将结束，这场 “高峰”会依然遥遥无期，仅宣布支持古特雷斯（Antonio Guterres）的呼吁，达成“全球停火”以便集中精力应对新冠大流行疫情。

无论未来在外交上有什么突破，作为全球治理最高机构的安全理事会在大流行爆发的同时，都将因缺席而特别引人注目。还是包括挪威，加纳和瑞士在内的6个国家主动采取行动，由193个成员国组成的大会在4月2日通过一项不具约束力的决议，指出“ 大流行产生了前所未有的影响”，确认了其“对多边主义的承诺”和“需要基于团结与团结的全球对策”。

联合国不再代表世界的平衡

世界报报道指出，非常矛盾的是：在全人类意识到并面临共同威胁，数十个国家几乎同时选择了让民众居家隔离之际，负责世界安全的理事会缺席了，给危机造成的民族反思留下行动空间。这本是个可以加强多边主义的契机，但却反而加速了它的衰落。

联合国负责维持和平行动的常任副秘书长法国人让·马里·盖埃诺（Jean-MarieGuéhenno）告诉世界报：“无可否认，安全理事会的表现非常糟。”一些国家从未渴望摆脱狭隘的“和平与安全”概念……他们有意让各国自由行动，并避免安理会在公共卫生问题上承担责任。 ”

联合国1945年成立75年后，作为二战的遗产，联合国安理会的组成已不再代表世界的平衡，而美国人的逐渐脱离让该机构失去了其事实上的领导人。报道引述巴黎Panthéon-Assas大学公共法学名誉教授，《国际问题》杂志主编谢尔格·苏尔（Serge Sur）分析说：“ Covid-19危机起到对一个长期存在的障碍放到放大镜下观察的机会。” 为了使多边主义发挥作用，必须有对国际关系有远见的领导大国。 危机源于这些领导人不再存在的事实。 美国不再抱有远见，中国只将多边主义视为统治工具。 ”

自2014年叙利亚战争国际化以来，由于中国和俄罗斯一再使用其否决权，让安全理事会本身被封锁。 法国国际关系研究所（IFRI）所长托马斯·戈玛特（Thomas Gomart）说：“首选的危机管理论坛已经成为对抗的论坛。”

这种瘫痪的局面不仅限于联合国安理会，也侵蚀到整个联合国其他系统，美国的撤出让中国得到进入的机会 。戈马特先生继续说：“西方人，特别是法国人陷入了非常强烈的矛盾之中。 他们继续推动联合国发展却同时减少资金支持，让联合国被中国控制了。最明显的例子是世界卫生组织（WHO），但粮食及农业组织（FAO）也是如此。 ”

多边主义是自1945年以来的国际关系的理论原理以及西方世界的本质，现在受到美国，中国和俄罗斯质疑。 美中之间的冲突倾向于使欧洲人边缘化。在当今时代最大的挑战——环境，大流行——显然是需要国际机构共同和统一政策时，但美国正在背离这些挑战，而中国人正在利用它们来获利。

美国逐步退出国际舞台的后果

这次，美国的撤出呈现出令人沮丧的规模和让人蔑视的单边主义形式。 托马斯·戈马特（Thomas Gomart）认为新冠疫情是“后美国时代的全球第一场危机”。美国今年担任七国集团轮值主席 ，但由法国总统向美国总统建议，将这个机构召集在一起讨论由冠状病毒引起的危机。 爱丽舍宫指出，在三月的前两周，马克龙先生两次给他的美国同事打电话时提到了健康危机。当他提出这个主题列入计划于今年夏天在戴维营（Camp David）举行的下一个七国集团（G7）的议程时，特朗普 称赞这是一个“好主意，”。

3月13日，星期五，马克龙（Emmanuel Macron）问特朗普，在此之前召开电视会议是否合适？ 特朗普（Donald Trump）同意了，但他要求法国来做准备，而这项任务原则上应由主席国负责。 这个会议的结果也只不过是由七位领导人发了一个声明，他们说准备为实现全球稳定“做所有必要的事情”。 至于目前由沙特阿拉伯担任主席，中国是成员之一的二十国集团，也在会以后表示同意暂时让76个发展中国家笔在年底前偿还债务。

实际上在特朗普之前，民主党人奥巴马已经开始回应普遍的看法，即美国人在国际舞台上的干预损害了普通美国人的利益。 他的共和党继任者更进一步。 国际危机组织负责人，奥巴马前顾问罗伯特·马利（Robert Malley）说：“特朗普认为多边主义是一场零和游戏：任何有益于其他国家的事情都对美国有害。” 但的前任认为，统治国际体系符合美国的利益。 而这个想法对他来说是陌生的。 ”

专家预测认为，无论是特朗普还是拜登当选下届总统，除了与中国的竞争之外，美国在世界上的逐步脱离将继续下去， 但如果将其视为向中国的简单移交就过于简化了。 因为强势美元国家，谷歌和亚马逊等公司的强大力量将使美国受到保护，让其继续对世界施加影响，但不再需要通过政治结构组合。

中国要重塑联合国

美国退出Covid-19疫情危机是否会在国际舞台上为中国打开一条康庄“大道”？ 显然，这是北京方面的赌注，它面对大流行及其对受灾国的慷慨捐助，宣称了自己的“成功”。 中国正式宣称是“多边主义”的拥护者，但是他的“口罩外交”以及试图封锁世卫组织和联合国的尝试，说明了他对“多边主义”的特殊构想：专制，自大，意识形态主导。

一位北京人民大学国际关系学教授，政府顾问告诉世界报：“这是中国外交政策的第一支柱。”他指的是“人类命运共同体”这个中国共产党的口头禅。他说：“中国政府在不损害中国利益和影响的前提下提倡多边主义。”

世界报指出，目前，中国正在推广其宣称的系统优势，这种优势得益于其对Covid-19的胜利。 报道还认为，北京力求至少在有中国投资的国家保持稳定局势，甚至不惜促进民主进程。

香港浸会大学国际研究系主任汉学家高敬文指出：“在联合国，中国成功了，而苏联占据主导地位的努力则一直失败。”

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