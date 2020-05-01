大疫之后世界会跟以前一样吗？10种情况

冠状病毒大流行，袭击全球，疫情风暴尚未结束，人们已经开始考虑疫情后的世界和生活。政治学者艾迪-富杰（Eddy Foujier) 描述了10种人在“以后世界”10中情况。他说，一些人想恢复疫情前的老习惯，另一些人则想换个活法，也有人从“怕生病”到“怕明天”。

广告 继续浏览后续

赫芬顿邮报4月17日刊出艾迪-富杰的文章。他说，最近很多人都在思考“以后的日子”和“以后的世界”。还有一群议员鼓动通过公众咨询来理解以后的世界。这些预测通常涉及地球，世界，欧洲，法国，经济和社会体系，却很少涉及个人。

然而，根据年龄和健康状况不同，个人对Covid-19病毒的暴露程度或脆弱性也极为不同。而且每人在隔离中的感受也不一样。人们感受取决于住在大城市还是住在敏感郊区或乡村，住的是一小间公寓，还是住带花园的房子，是单身一人，还是夫妻二人，或一家子，是老年人还是年轻人，能否远程工作继续赚钱，能不能上网等等。

所以，对于个人而言，以后的世界因人而异。要考虑的关键因素还有，他们如何处理或管理最近发生的或将要发生的各种“打击”（疫情，隔离，经济衰退，可能的二次疫情。而且还要看他们跟以前世界的关系。

当然，在有选择权的人和选择权相对少的人之间，存在很大差异。前者可以掌控自己，逃离对他们有害的情况，后者就没有这个能力。

因此有些人想回以前的生活，而且能做到。另一些人则无法做到，因为他们在疫情中失去了亲人，失去了工作。

还有人想忘记过去的世界，却可能无力开始新的生活。当然也有人能改变自己的生活，翻过历史一页，如愿开始新生活。可以归纳10种情况，它们可能部分重叠：

1. 那些在疫情中失去亲人，甚至失去几个亲人，可能还叠加失业的人，承受着巨大的哀伤。对于这些人来说，以前的世界永远消失了，以后的生活，必须在走出哀伤之后才可能考虑。而走出哀伤需要通过几个阶段：拒绝，愤怒，谈论，沮丧，接受。

2. 曾经得病，住院，包括重症监护后死里逃生的人，还有检测冠状病毒阳性后痊愈的人，以及这些人的亲人们，都大大松了一口气。他们可能想与之前的生活有联系，也可能想开始一个新生活。这场巨大的恐惧可能导致他们对自己的生命存在提出问题。比如被测出阳性的法国歌手帕特里克-布鲁埃尔向法国新闻台France info表示，从这样的事，这样的意外和悲剧中解脱出来，你不可能毫发无损。它肯定会让你想很多事情，想世界的事，想个人的事。他说，肯定有质疑，让你重新确立生活中什么更优先更重要，看事物的方式可能也和以前两样。

3. 大大松口气的，还有医护人员和其他在疫情期间持续工作，与公众接触，面临感染Covid-19病毒风险的人。这些抗击病毒和面临物资短缺的“英雄”们，我们希望他们不要回到以前的世界。因为以前他们的薪水通常比较低，且没有受到社会的足够重视。

4. 因疫情失去工作，眼看收入来源枯竭的人，承受着巨大焦虑。比如那些独立工作者。他们从害怕染病到害怕明天。对他们来说，以后的世界可能是在经济和社会方面都很不安全的世界。

5. 那些在疫情隔离期间不能工作的人，以后需要付出双倍努力找回失去的时间。比如理发师们，将面临很大的工作量。对于这些人来说，以后的世界很像以前的世界。

6. 一部分人很高兴恢复了过去的老习惯。不论是职业习惯与否，他们循着某种惯例生活下去。这种人希望以后的世界尽量跟以前的世界相同才好。

7. 那些在疫情后从休闲地返家的人，特别是返回法兰西岛，大巴黎的人，在“时间暂停”的“田园括号”关上之后，他们需要重新适应大城市的忙碌生活。对于这些人来说，“以前的世界”和“以后的世界”有很大一部分是重叠的。

8. 有些人在疫情后，会重新投入超级忙碌的生活，尽管他们还将保留一些在隔离期间生发出来的新习惯，比如跑步，比如在家自制面包等等。对于这些人而言，以后的世界很像以前的，仅有一点小变化而已。

9. 那些很喜欢在隔离中过“慢生活”和“返回自我”的人们，将继续试图过“慢生活”。他们为了节省交通耗时，更愿意远程工作，或者不再做全时工作。对于他们来说，以后的世界没有必要跟以前一样。无论如何，他们将会让它跟以前不一样。

10. 最后，那些想打破从前生活方式的人，疫情和隔离是触发他们改变看法的启示录。他们希望改变职业方向。他们中的一些生活在巴黎大区的人，希望到小城市，甚至乡村去生活。最大胆的一部分甚至会选择去乡村，按新生存主义和崩溃学家的逻辑，过自给自足的生活。对于这些人而言，以后的世界应该被称为新世界才对。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅