欧佩克缩减石油开采的新协议5月1日生效，在最初的两个月开采将达到一昼夜大约1000万桶，其中主要产量将来自俄罗斯和沙特阿拉伯。欧佩克组织希望这些措施能够恢复世界上因冠状病毒疫情而被打乱的平衡。但是专家们一致认为，欧佩克协议不足以弥补石油的需求下降，因为需求下降，石油的储备过量。

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俄罗斯能源部部长亚历山大·诺瓦克认为，现在市场处于需求下降的高峰，而北欧和中欧国家的石油需求在复苏。诺瓦克说：“我们认为，5月份随着欧佩克协议的生效市场将逐渐恢复平衡。”

俄罗斯卫星通讯社报道，诺瓦克说星期三说，根据石油输出国组织+ 的协议，俄罗斯今年的石油产量要比去年减少约10%。 今年四月对俄罗斯石油业来说是史上最难熬的一刻。俄罗斯相当依赖原油出口，石油市场的崩溃对俄罗斯造成了严重的经济影响。今年的国内生产总值要下跌6%。

俄罗斯天然气工业公司长期项目管理局局长波罗乌斯表示：“如果新冠疫情走势呈现出V字型或者U字型，并且近期研制出疫苗，那么我们认为，欧洲和亚太地区的天然气价格上涨将不是几个美元的事情，而是数年内上涨一倍或两倍。”

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