鼻腔：新冠病毒攻击肺前的繁殖基地

根据欧洲多国的一份联合研究，新冠病毒在侵入人体肺部之前，首先需要在鼻腔寻找一种数量巨大的细胞载体，在这里进行大量繁殖，之后再下行，前往肺部。

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来自英国，法国和荷兰的科学家团队近期在顶级科学期刊“自然医学”当中发布了一份研究报告，其中表示，发现人体鼻腔当中的一些细胞和新冠病毒进行大规模的互动，新冠病毒侵入这些鼻腔细胞，在这里大量繁殖，之后入侵肺部。

报告表示，新冠病毒利用其表面的S蛋白，作为开启其锁定的宿主细胞表面接收器的“适配钥匙”。这一“接收器”名为ACE2，可被认为是“管控大门开启的锁”，此前它曾被证实介入血压的管控。报告表示，表述ACE2“接收器”的细胞在呼吸器官，心脏，动脉，肾脏和消化器官表面都存在。新冠病毒的入侵，还需要另外一种蛋白质，叫做TMPRSS2，它的作用是启动S蛋白，好让S蛋白随后能够与“接收器”ACE2进行互动。

科学家表示，根据本次合作的全球人类细胞图谱联盟HCA的细胞数据（呼吸道细胞数据），新冠病毒的接收体与辅因子RNA（核糖核酸）表述在鼻腔当中水平更高。

具体而言，这些鼻腔细胞位于鼻黏膜，和鼻毛部位上皮细胞。科学家们认为，这“解释了为什么新冠病毒这么容易通过气溶胶传播”。另外，鼻腔当中细胞受到新冠病毒损害之后，人每一次吸气，都会把鼻腔当中新冠病毒的载体物往肺的方向吸。

目前科学家正在研究如何控制新冠病毒进入细胞的开关和影响其表述的因素（你啊令，性别，烟龄等等），这将有助于解开为何一些人更容易感染，更容易传播的谜团。

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