欧洲部分国家5月4日放宽疫情限足令

截至目前，欧洲大部分国家已经度过了两个月的封禁期。从明天开始，它们当中的部分，将开始逐渐解封。从理发店到餐厅，从学校到宗教朝拜场所，从公园到海滩。

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意大利人从5月4日起，可以有限度地重新社交。人们可以重新探望家人，进行小规模家庭聚会。公园将会重新开放，但人与人之间要保持距离。市民一般性质出行仍然限制在其所归属的市镇辖区，学校九月才开学。建筑工地，汽车，奢侈品行业等已经在4月27日重新开业，餐厅酒吧等从明天开始有权开放，但仅限于酒水食品外带，重新迎接客人在店里消费，要等到6月1日。美容院和理发店也是如此。5月18日，所有的零售店都可以开门，博物馆，文化机构和图书馆也是如此。

西班牙在5月3日记录到了疫情爆发以来最轻的单日死亡数字，从明天开始，该国将继续软化已经从4月26日开始有所松绑的民众工作与生活。4月26日起，西班牙人已经有权出门散步一小时，儿童必须有成年人陪同。而从5月2日起，年满14岁的未成年人可以单独做运动了。明天，这一限制继续放宽：理发店等小型商铺可以重新开业，前提是提前预定，逐一接待客人。餐饮业也可以做外送食品与酒水。加纳利等岛上，大部分的商铺，博物馆和露天酒吧与餐厅都可以在限制客人人数的前提下开放，酒店也是如此。其余的行业要等到5月11日再解封，而电影院和剧场要再晚两周开放。学校复课要等到9月了。无论如何，直到完全解禁，西班牙人一直都要在公共交通当中佩戴口罩，而且不能出其所在的省。

德国大部分小于800平方米的店铺已经在4月20日重新开业了，而从明天开始，理发店，宗教场所，博物馆，动物园和纪念场所也将开放。萨尔，萨克斯-安尔哈特，不来梅等州的学校将成为首批逐渐复课的学校。文化场所，酒吧，游戏厅，体育场所和餐厅厅内服务仍然关闭，大型集会到8月31日之前都是被禁止的。从现在开始，大众交通和商店当中，佩戴口罩将逐渐成为一项义务。

奥地利是欧洲迫不及待已经开放的国家之一，曾经迫切希望境内景点重新迎接从邻居德国过来的旅行者。现在已经开放了部分必需与非必需的商店，例如大型超市，理发店，露天体育场所，但餐厅要等到5月中旬才能开放。此外从5月3日开始，奥地利人可以自由移动了，集会限制在10人之内。5月4日开始，高中毕业班学生将重返校园，其他学生逐渐回流。像大部分其他欧洲邻居一样，奥地利人在商店和公交当中，戴口罩是一项义务。

奥地利的邻居斯洛文尼亚从5月4日开始将开放咖啡馆和餐厅的户外部分，博物馆，理发店，图书馆和部分职业体育训练也可以重新开始活动。封闭式公众场合内，必须佩戴口罩。

比利时从5月4日开始，将允许企业员工复工，但必需在大众公交当中佩戴口罩。大部分比利时的商铺将在5月11日开放，部分班级5月18日复课，但每个班的学生最多10人。餐饮业复业要等到6月8日，这已经是最乐观的日期了。

葡萄牙从5月4日起，将恢复汽车特许经销商，200平方米以内的街边商店，和博物馆复业，佩戴口罩在上述地点和大众公交当中是一项义务，美容院和理发店可以预约服务。例如税务局等公务场所也会对公众开放，但也要佩戴口罩，提前预约。高中，博物馆，画廊，餐厅和咖啡馆5月18日开放，电影院和剧场6月1日开放。

维谢格拉德集团国家当中，匈牙利除了首都布达佩斯之外，其余地方咖啡厅和餐厅室外部分开放，公共洗浴（匈牙利人热爱泡澡，spa文化是该国人文旅游风景之一）和海滩开放，职业体育训练也将恢复，大众交通和商店中，人们必须佩戴口罩。波兰则从5月4日开始重新开放购物中心，旅店，包括图书馆和博物馆等部分文化机构。紧接着，5月6日起，幼儿园将有权开放，但市级行政负责处大部分表示，不会这么早开放。

最后来看北欧：冰岛从5月4日起重新开放大学，博物馆，理发店等场所；丹麦和挪威一直实施“半封禁”措施，是最早最快最大限足开放的国家：其中丹麦人早在4月15日已经可以重返学校了。

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