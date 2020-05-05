澳总理莫里森向G20领导人致信：呼吁独立调查新冠肺炎来源

自堪培拉方面消息，澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）在周一向全体二十国集团（G20）领导人致信，呼吁对新冠肺炎疫情的起源问题进行独立调查，并强调这一调查在现如今疫情给全球造成至少超过25万人丧生，及巨大民众经济财产损失背景下的重要性。

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随后的记者会上，当被问到美国国土安全部近日发布了一份报告，并指在疫情爆发后，中国曾向外界“刻意隐瞒新冠病毒的严重性，同时囤积医疗物资”等多项指控，对此做何看法时，莫里森回答称，“我渴望采取的办法是对这些问题进行一个适当的评估和审查”。他说，“我不想表达一个个人的观点，而我想（对此）有所获知。”莫里森称，“我认为达到这一目的的最好方法，便是如我在本周向所有二十国集团领导人建议的那样；我建议的正是（采取）这一程序”。

莫里森说，“我记得世界卫生大会将于5月18日召开。届时，我将考虑一个由欧盟提出的提案。”他介绍称，已与英国首相约翰逊等外国领导人就这一提案进行了沟通。莫里森说，“我认为这一提案拥有不错的支持，这是一个好的开始，虽然并不囊括我所倡议的所有问题。”他说，“但我将继续以全球和澳大利亚的利益为本坚持我的倡议。”莫里森称，“这是我们当下聚焦的问题，如果其他的国家希望追踪同样的问题，那则是他们的事”。

据彭博社报道，莫里森口中的欧盟计划将在世卫大会上递交的方案，被指包含要求对新冠肺炎疫情起源等问题进行独立调查的内容。

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