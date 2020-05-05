2020年普利策奖揭晓 纽约时报获三奖成最大赢家

美国新闻界最高荣誉“普利策奖”2020年获奖名单今天出炉，《纽约时报》因对纽约出租车危机及对俄罗斯总统普金政权的系列报道赢得三项奖，成今年最大赢家；路透社以报道香港反送中运动示威者的图片获突发新闻摄影奖。

广告 继续浏览后续

受新冠疫情影响，普利策奖评委会主席甘尼迪（Dana Canedy）今天在家中通过网络公布了今年获奖者名单，而往年该奖都是在纽约哥伦比亚大学颁奖礼上宣布名单。

此外，由于提交申请普利策奖的截至日期是1月25日，因此今年的奖项也未包括有针对新冠的专门报道。

《纽约时报》拿下3奖，包括记者罗森塔尔（Brian M. Rosenthal）对纽约出租车业困境的系列报道贏得调查报道奖，报道揭示了纽约出租车司机为购买运营许可被迫巨额借贷，却在VTC专车出现之后的强烈竞争下遭遇厄运；第二个奖项是《纽時》团队对俄罗斯总统普京稳固政权及强化在外国影响力的报道而获得国际报道奖；此外，在黑奴被贩卖到美洲400周年之际“纽时”设立的名为“1619”项目中，记者琼斯（Nikole Hannah-Jones）对奴隶及黑人对美国国家建设中角色的回顾分析文章贏得评论奖。

除《纽约时报》外，非营利性新闻网站ProPublica和《纽约客》杂志均分别获得两项大奖。

路透社以报道去年香港反送中运动中示威者者的照片，而荣获突发新闻摄影奖。

在全国报道类别的奖项中，来自非营利新闻网站ProPublica三名记者对美国海军第七舰队在太平洋发生连串事故的调查获奖，与他们分享该奖的另一个媒体是《西雅图时报》，该报四名记者有关导致波音737 MAX飞机设计丑闻的报道获奖。

法新社报道指，继2019年突出的特朗普主题及2018年的metoo主题之后，今年的普利策奖没有突出的某一个鲜明主题。

普利策奖是根据美国报人普利策遗愿在1917年设立的，用于奖励美国的报纸杂志、网络媒体等新闻出版物记者的工作，每年颁发的21个奖项中也包括针对新闻摄影、绘画、广播，文学诗歌和音乐等奖项。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅