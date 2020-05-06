美军罗斯福号航母“吹哨人”前舰长病情康复被调任新职

据美国《海军时报》（Navy Times）5月5日报道，被解职的“罗斯福”号航母前任舰长克罗泽（Brett Crozier）现已被调往圣迭戈海军基地工作。报道称，美军官员在当天证实，克罗泽已经从新冠肺炎痊愈后离开关岛，并将在圣迭戈的美国海军航空兵部队临时担任海军航空兵参谋长的特别助理。

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今年4月2日，克罗泽被解除了“罗斯福”号航母的指挥权，在那之前他曾写“求援信”给报告舰上出现新冠疫情，并要求美国海军官方将船员悉数撤离。这封信后来被媒体报道，引发美国海军的一系列动荡。克罗泽在信中警告说，疫情爆发可能会导致一些水手死亡，“如果我们现在不采取行动，我们将无法妥善照顾我们最值得信赖资产----水手。”他被解职后，美国军方还决定让“罗斯福”号航母停靠关岛，并让大部分舰员下船隔离和治疗。克罗泽的这一举动虽然引发争议，但也迎来了不少军界和民间的支持。

此前美国海军的高级将领们通过政府高层，要求恢复克罗泽的职务，美国国防部长马克·埃斯珀后表示，正在认真考虑此事。随后美国海军代理部长詹姆斯·麦克弗森下令，对“罗斯福”号航母疫情暴发的过程进行二次调查。在美国民间也有不少让克罗泽复职的呼声，但美军高层迟迟没有决定是否让克罗泽回到航母上重新任职舰长。

就这一最新消息，美国海军航空兵发言人弗兰德斯中校 （Cmdr.Ron Flanders） 周二在一封电子邮件中回应指，克罗泽现在向美国太平洋舰队海军航空兵司令部汇报工作。弗兰德斯表示，克罗泽将在一次临时任务中担任海军航空兵参谋长的特别助理。

另据美军最新公布的信息显示，“罗斯福”号航母舰员中累积已有1155人确诊感染新冠肺炎，1名舰员死亡。目前已有数百名结束隔离、病毒检测阴性的舰员返回“罗斯福”号航母，对该舰开展全面的消毒清理工作。

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