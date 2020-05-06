美防长埃斯珀：美军在南海行动向北京传递明确信号

美国国防部长马克·埃斯珀（Mark Esper）周二（5月4号）与美军参谋首长联席会议主席密利举行联合记者会，他就美军在南海的行动向北京发出明确信号。

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埃斯珀在记者会上明确表示，上周两艘美国海军军舰在南海进行了航行自由行动，向北京发出明确信号，亦即美国致力于确保不论大小的所有国家的航行与商业自由。

埃斯珀在记者会表示，在持续照顾部队并支持美国总统特朗普因应冠状病毒疾病（COVID-19）的同时，美国仍专注于在全球各地的国家安全任务，但美国的战略竞争对手正利用这场危机，以牺牲他人为代价，使自身获益。

随后，他剑指中国，指出，在中共加强散播虚假讯息，试图怪罪他人并提升自身形象的同时，也持续看到中国解放军在南海的“侵略”行为，包括威胁菲律宾军舰、恐吓其他国家不得从事海上油气开采等。

南海是中国与周边国家领海争议焦点，继4月18日宣布正式在南海设立新的西沙区、南沙区后，4月19日，中国又公布南海部分岛礁和海底地理实体标准名称，被指是强化南海主权的最新动作。

据报道，由于新冠肺炎疫情持续扩散，美国海军受到严重影响。美军在太平洋地区的四艘超级航母“罗斯福”、“尼米兹”号、“列根”号、“卡尔·文森”均已暂停战备活动，导致美军在南海、西太平洋的针对中国的作战部署被打乱，进而影响到在该地区的控制能力。评论指，虽然中国在南海的举动与美国海军在西太停摆没有直接关系，但这客观上给中国提供一个阻力减少的机遇。

4月30号，中国国防部网站曾报道，对记者提出的“美军近期在中国周边海空域频繁开展军事活动，美军舰机连续多天在南海海域开展训练，同时还和澳大利亚海军在南海进行了军事演习”如何评论的问题，中国国防部发言人表示，对于美澳军队动向保持密切关注和高度警惕。他表示，美澳等国在南海频繁开展军事活动，强化军事存在，这种做法不利于南海的安全稳定，中方对此是坚决反对的。他并表示，事实一再证明，美方是南海军事化的最大推手，是地区和平稳定的麻烦制造者......

另外，在昨天的记者会上，美军参谋首长联席会议主席密利被问到美军在调查新冠肺炎是否起源自武汉实验室表示，不对情报细节过多讨论，现有证据也尚无法得出定论，但目前掌握到的证据显示，病毒是自然而非人为，也没有任何确切证据显示病毒是故意被外泄。至于病毒是否起源于武汉病毒研究所或是武汉海鲜市场，目前仍不清楚。但密利也表示，如果中国能更为透明地开放并允许调查人员进入调查，全球将能更了解病毒的真正起源，也能藉此经验教训防止未来疫情的爆发。

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