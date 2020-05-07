中国日报审查欧盟27国驻华大使联名刊文 欧盟驻华代表团团长表遗憾

欧盟驻华代表团团长郁白（Nicolas Chapuis）周四表示，对《中国日报》（China Daily)在刊登一篇，由欧盟27国驻华大使及郁白本人共同署名的纪念中欧建交45周年的评论文章中，被指删减涉及新冠肺炎疫情暴发地的内容表示遗憾。

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郁白和27位欧盟成员国驻华大使参与撰写并于5月6日共同发表了，一篇题为“在全球危机中纪念中欧建交45周年”的文章。香港的《南华早报》注意到，《中国日报》刊登的这篇文章的英文版与欧盟驻华代表团官方网页上发表的版本有所不同。比较这篇在欧盟驻华代表团刊登的文章，与《中国日报》6日刊登的同一篇文章，其中一行的英文原句为“但是新型冠状病毒疫情在中国爆发，随后在过去3个月传播到世界其他地方”，而在《中国日报》的版本里，仅剩下“但是新型冠状病毒疫情”，其于部份则遭到删除。对此，郁白7日在北京的记者会上回应称，“有关病毒传播的句子部份遭到编辑删除，令人遗憾。”对此，《中国日报》则未回复路透社的置评请求。

欧盟外交与安全政策事务发言人恩利克森（Virginie Battu-Henriksson）随后在回应《南华早报》询问时表示，欧盟驻华代表团被告知，文章只能在中国外交部的同意下才能发表。她并证实，中方要求删除与新冠病毒起源和传播有关的部分句子。她并介绍称，欧盟外交官在"非常不情愿"的情况下，决定同意让其发表经删改后的文章，以便能在中欧建交45周年纪念日时见报。另一名知情人士透露，《中国日报》亦未按照原先承诺的那样刊登文章的中文版本。

对此，恩利克森指出，“我们对《中国日报》未能全文刊登这篇文章表示遗憾”。与此同时，中国驻欧盟使团团长张明6日在比利时《布鲁塞尔时报》等欧洲媒体发表同一主题文章，纪念中国与欧盟建交45周年。而欧盟驻华代表团及27位成员国的未删减文章则仅在其官网所见。事实上，这已经不是近期第一次发生欧盟计划发表的，有关新冠疫情的文件在遭到中方不满后被删减。《纽约时报》等媒体曾报导指，欧盟官员在近日的一份报告中就新冠疫情问题减轻了对中国的批评，该报告记录了中俄等国政府被指推动有关疫情的虚假信息。

就这一事件，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）4月30日不得不出面澄清指，根据该传闻，在中国外交官施压后欧盟弱化了一份有关该国在新冠病毒危机中有意散布不实信息的报告。博雷利说，他能保证，该报告未因第三者的压力而有更改。他强调，"我们不惮于挑明中国散布不实信息的事例"。博雷利称，报告的一个版本用于内部，另一个版本对外公布。同时，他证实，在报告的内部版本泄漏后，中方施加了外交压力。不过，他未对此提供细节，只是坚持，未在中方的压力下令修改报告。

另就当下美国和中国因新冠肺炎疫情加速对抗的问题，郁白7日告诉媒体称，中美两国之间的紧张关系加剧对各方都是问题，损害应对病毒大流行所需的跨国合作。他说，“我们看到高度紧张关系的局面，战略上的、经济上的、政治上的，与日俱增。我们认为，这些紧张局面无助于我们今天所需的合作精神。”他续称，中国在缓解紧张局面方面处于一种独特的位置。另就欧盟观点，郁白称，“我坚信，今天欧盟的声音比以往更加必要。我们是需要的多边解决方案的核心，以缓解新型冠状病毒危机，为经济复苏做准备。”

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