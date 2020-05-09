二战胜利日逢新冠 红场大阅兵无限期推迟 警惕白罗斯疫情“意大利”式爆发

保持5月9日反法西斯胜利纪念日的前苏联国家当中，今年只有土库曼斯坦和白罗斯不顾疫情压力，照常阅兵。白罗斯也是欧洲国家当中唯一没有下达任何防疫公众紧急令的国家，总统卢卡申科宣布大选将如期举行。

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5月9日是俄罗斯的二战胜利纪念日。今年逢75周年，但新冠病毒的全球流行让俄罗斯政府决定无限期推迟传统红场阅兵仪式，空中飞行表演如期举行，数十架飞机掠过莫斯科上空。反法西斯烈士家属和后代今年也无法和往年一样，手持烈士照片沿街集会，今年这一重大活动改在网上举行，人们也可以在今晚于自家阳台，挂出牺牲的家人的相片，以表纪念；晚7点将有一分钟的默哀，晚上的焰火表演也如期举行，但政府邀请人们在家观看。总统普京当天在蒙蒙细雨下，给无名烈士墓前献花之后，做电视演讲。他表示，“老兵们曾经拯救了祖国，后代，解放了欧洲，捍卫了全球...团结，俄罗斯就不可战胜”，但演讲全程并未直接提到病毒。

俄罗斯成为欧洲的新冠疫情重灾区，截至目前确诊感染人数快速逼近20万，连续7天单日确诊感染人数过万，其中半数都在首都莫斯科。放眼全球，俄罗斯成为新冠病毒疫情确诊感染人数第五高的国家，莫斯科封禁政令也延长到5月31日，俄已有3名部长确诊感染。

相比之下，新冠病毒致死人数在俄罗斯相对较低，截至目前仅有不到1800人死亡，其中98人昨日死亡。俄方认为，确诊感染人数的激增，原因并非是病毒加速传播，而是大量增加检测。5月8日，俄罗斯官方统计检测量累计逼近5百万，政府希望大量排查无症状感染者和轻症患者，之后进行隔离，阻断病毒传播链条。俄罗斯政府表示，这也部分解释了为什么该国新冠病毒致死率保持低水平。但多方质疑数字远不止如此。莫斯科市长索比亚宁认为，该市真实感染数字应该是30万，是官方通报数据的3倍。他要求应查尽查，尽可能隔离感染者，减缓病毒传播，称莫斯科市排查率已经高过纽约市。他也提到，虽然感染总数不断攀升，但入院治疗人数两周以来并未大幅增加。

约2700万苏联军人死于二战，这是全球最惨重的数字。保持5月9日反法西斯胜利纪念日的前苏联国家（俄罗斯，白罗斯，亚美尼亚，哈萨克斯坦，格鲁吉亚，黑山，摩尔多瓦，乌克兰等）当中，今年只有土库曼斯坦和白罗斯不顾疫情压力，照常阅兵。白罗斯也是欧洲国家当中唯一没有下达任何防疫公众强制政令的国家，卫生部仅建议人们保持社交距离，保持良好卫生，总统卢卡申科宣布大选将如期举行。有关维持5月9日大阅兵的决策，卢卡申科说“我们不能取消，（烈士们）为我们而死”，“当然，如果人们不愿意参加纪念活动，你也不可能把他们拽去”。今天的白罗斯纪念反法西斯胜利大阅兵汇聚了约3000军人。

白罗斯首都明斯克一名医生阿列克谢担心，白罗斯疫情可能会演变成“意大利式”，因为如果政府不宣布封禁，人们就必须去上班，否则就会被炒。怀类似想法的并不只有阿列克谢一人。谷歌近期一份移动报告显示，零售业活动和娱乐活动（例如餐厅和剧场活动）在白罗斯骤降24%。目前白罗斯学生已经结束复活节假期，但众多家长选择把孩子留在家里。大学也被允许线上教学，但并未出台强制性政令。截至目前，白罗斯官方报告累计新冠感染超过2万人，死亡人数121人。

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