蓬佩奥称赞以色列防疫合作 重申“一些国缺乏疫情透明度”

美国国务卿蓬佩奥5月13日展开了对以色列的访问。他当天与以色列总理内塔尼亚胡举行的联合记者会上在介绍双方议事内容时表示，以色列是伟大的合作伙伴主动分享（新冠肺炎疫情）信息，“不像一些国家尝试混淆和隐藏这些信息”。

广告 继续浏览后续

蓬佩奥在记者会上向内塔尼亚胡说，“你们是一个伟大的伙伴，你们分享信息，不想其他一些国家则尝试混淆和隐藏这些信息。我们也将谈到这个国家”。蓬佩奥并未点明他所指的是哪个国家或与以方在针对疫情信息分享上采取了何种具体合作。但他曾在近日接受《今日以色列报》（Israel Hayom）采访时提出，“我们确切知道的是，病毒源自中国武汉。中国共产党在2019年12月已对病毒的存在知晓，并尝试将其混淆”。蓬佩奥说，“他们阻止了人们对此谈论的能力。他们没有足够快地分享这一信息，为世界创造了巨大的风险”。针对前者在记者会上的这一发言，内塔尼亚胡则微笑着接过话说，“最重要的事实上是能够产生这些信息，然后再分享信息”。对此，蓬佩奥补充说，“正是如此，民主国家在这两个方面都有所擅长。”内塔尼亚胡表示赞同。

《纽约时报》针对蓬佩奥此次访问以色列的报道指出，探讨美以两国关系，以色列与中国的多项经济合作是被美方极为重视的问题。就在美中两国官方当下为病毒来源和疫情责任相互论战期间，这一问题更是受到华盛顿方面的关注。以色列政府近年来在多个战略性基础建设项目上接受中资介入则引发美方的反感。它们中包括，2015年美企在海法港项目竞标中败给中企后，中以两国签订协议，从2021年起租借海法港25年，目标通过中国投资将海法港改造扩大成以色列第一大港口。而该港口则是美国第六舰队的常用停靠港之一。

此外，在靠近以色列中部的帕勒马希姆（Palmachim ）空军基地和以色列原子能研究中心(简称SOREQ)的战略要地附近，位于特拉维夫以南15公里处地中海海岸的索里克2期海水淡化设施目前处于招投标的最后阶段，合同标的约为15亿美元，运营年限为25年，很可能由以色列当地的IDE 技术公司以及来自中国的和记黄埔水务国际控股公司负责承建。建成后，它每年可生产约2亿立方米的饮用水，将以色列海水淡化总产量提升至每年7.86亿立方米，亦将是全球最大的海水淡化厂。

据报道，以色列全国用水量的近85%来自海水淡化。对此，以色列国防部安全部门负责人摩社（Nir Ben-Moshe）曾致信财政部，并表示反对就敏感安全地带的项目与中方进行合作。据悉，该项目的最终招标结果被定于5月24日揭晓。以色列电视13台记者巴拉克·拉维德援引多个外交渠道消息说，美国政府已要求以方重新评估和记黄埔的竞标过程，“发出了毫不含糊的信号”。蓬佩奥对则也向《今日以色列报》指出，“我们看到以色列与中国之间的经济关系正在加强。”他在出发前表示，“我们希望就与之俱来的风险交换我们的看法。”在华盛顿地劝说下，内塔尼亚胡政府在去年10月成立了一个委员会负责审查中国投资的项目。此外，此行来到以色列，蓬佩奥并与内塔尼亚胡的主要竞争者，未来的以色列总理甘茨进行会面。