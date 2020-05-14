特鲁多：中国等国应回答新冠肺炎疫情初期相关问题

加拿大总理杜鲁多5月13日在受访时表示，在有关新冠肺炎疫情是如何开始，以及危机初期的处理方式等方面，中国等国家将面临外界质疑。

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加拿大《环球邮报》此前曾报道指，加拿大驻华大使鲍达民（Dominic Barton）上周在加拿大国际理事会（Canadian International Council）一场私下会议中表示，中国外交部门的“战狼外交”，反让北京与其他国家疏远。他并支持对世界卫生组织和新冠肺炎疫情展开“严格审查”，但又指，审查应等到疫情危机结束后。鲍达民认为，北京方面如此的外交方式破坏中国本身在全球的软实力，削弱其国际影响力，以及说服其他国家以中方观点看事情的能力。他说，中国现在累积的是“负面”软实力。他还谈到，“加拿大的声音将被清楚听到。”但在中国的规模和经济都不容忽视的情况下，渥太华当局也将继续寻求在中国的机会。《环球邮报》的评论则认为，鲍达民的直白措辞不同于特鲁多政府近年来在处理和探讨对华关系时的温和做派。加拿大不但正寻求从中国进口口罩等医疗物资，还呼吁北京当局释放被拘押的加拿大公民前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）。

对于鲍达民的这一发言内容，特鲁多在最新回答《环球邮报》采访时表示，“我认为，我们就包括中国在内的国家如何（对疫情）采取行动提出问题是正常的”。而针对新冠肺炎初期的来源问题，他并指出，包括中国在内的疫情最先暴发的国家应该回答相关疑问。特鲁多说，“从一开始我们便知对于包括中国在内的一些国家来说，他们将会面对困难的问题，特别是有关（病毒）来源对疫情最初的发展，以及其如何最终在全球蔓延”。事实上，自澳大利亚政府近期呼吁对新冠病毒的来源问题提出国际独立调查以来，尽管澳中政府都分别否认中国随后决定禁止从澳方最大的4家牛肉加工厂进口牛肉与此事有关，但还是在双边关系上掀起了不小的波澜。

到目前为止，特鲁多在这一话题上则选择缄默。当被问到为什么他在谈到中国话题时小心翼翼，是否因为加拿大担心如此发言会受到中方在医疗物资出口方面的报复时，特鲁多则回应称，他当下的首要任务是确保加拿大人的安全。他说，“在疫情大流行期间，各方都应相互合作以获得必须的防护装备，确保获得需要的合作关系来度过疫情。”此外，特鲁多周三在回答加拿大议会保守党党魁希尔（Andrew Scheer）质询时称，“我们将继续认知我们的‘一个中国’政策，但我们始终主张将台湾有意义纳入它理当加入的国际机构，包括世卫组织在内。”

值得一提的是，加拿大民调机构安格斯里德研究所（Angus Reid Institute）周三发布的最新调查显示，加拿大人对中国持正面看法的比例创下历史新低。当天发布的这项调查询问了加拿大人对与加拿大有重要关系的12个国家的看法。1518名受访者中只有14%对中国持正面看法，而在6个月前这一比例为29%。调查还显示，只有11%的人认为加拿大应将贸易重点放在中国，低于2015年的40%。约76％的人表示，与中国交往时应将人权和法治摆在经济机会之上。此外，88%的受访者认为，“中国在人权和法治方面不可信赖”。另在5G问题上，78%的加拿大受访公众反对华为参与本国的5G网络建设，这一比例比去年底上升了9个百分点。