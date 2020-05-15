刘晓明：中国支持由世卫组织牵头适时回顾和总结疫情

中国驻英国大使刘晓明5月14日在接受英国天空新闻台（Sky News）《新闻时间》节目专访时表示，中国支持在适当时候对疫情进行回顾和总结，但必须由世卫组织牵头开展，必须是国际性的。

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专访中面对支持人提问，“我们谈一下国际社会不相信中国的原因。美国国务卿蓬佩奥表示中国未能及时分享疫情信息，特朗普总统说有大量证据显示病毒源于武汉实验室、中方犯了错并试图隐瞒。我想问，中方犯了什么错误，是否存在隐瞒？”刘晓明回答称，“根本不存在任何隐瞒。中方及时与世卫组织和国际社会分享了疫情信息，在1月3日就通报了美方。中美双方疾控部门均就疫情信息保持日常沟通。美方领导人和首席外交官的有关说法根本代表不了国际社会”。他续称，“要说特朗普总统说了些什么，让我告诉你，3月27日特朗普总统与习近平主席通话后，对外表示，我们了解到中方为疫情做出巨大努力，双方一直保持密切沟通，美方从中方获取了很多信息，中方经验对美方很有启发。而现在你引述的特朗普的表态与那时截然不同。”

主持人追问， “国际社会不信任中国的另一个原因是中方拒绝国际独立调查。如果没有隐瞒的话，中方为什么不允许国际社会对武汉的实验室、湿货市场进行调查？”对此，刘本人回应称，“这种所谓国际调查含有政治目的。当前国际社会的首要任务是抗击疫情。我同意英国卫生大臣所说，目前国际社会应全力合作应对疫情。中方是开放、透明的，没有任何隐瞒，也没有什么好怕的。我们支持在适当时候对疫情进行回顾和总结，但必须由世卫组织牵头开展，必须是国际性的。”主持人接着问， “中国同意由世卫组织牵头组织各国科学家到中国进行调查吗？”刘晓明则对此回答说，“是总结和评估，但应该在适当的时候，而不是现在。评估的目的是进行科学分析、总结经验，在应对下次大流行时怎么能做得更好。这才是评估目的，而不是指责中国。”

主持人称，“恕我直言，源自中国武汉的病毒已导致全世界450万人感染，近30万人死亡，这是一场全球性悲剧，难道不应该由世界知名科学家尽快开展全球调查吗？”刘晓明则进一步表示，“目前，中国、美国、英国的科学家和专家们正在努力工作，寻找病毒源头。疫情暴发，中国是第一个报告病例的国家，但不能说中国就是病毒的源头。这应该由科学家来决定，不是你，也不是我。”主持人续称，“我使用‘源头’一词是因为中国发现了第一起病例。这不是第一次了，之前的SARS，这次的冠状病毒，我们不能允许这种情况再次发生。”

刘晓明接着说，“当然不能。但科学家尚未弄清病毒的源头，因此不能指责中国，中国是受害者，不是肇事者。病毒不是人为制造的，而是源自自然。我们应该坚持科学的态度，而不是像个别美国政客一样，对中国污名化、利用假消息无端抹黑。”主持人质问道，“那就让科学家们进去调查，他们会发现真相。大多数现代公正、公开和负责任的国家都会允许国际科学家尽快进去调查。”对此，刘晓明补充说，“毫无疑问，我们与国际社会的科学家密切合作，但是这应与背后有政治动机的所谓‘独立调查’区分开来。当你说世界各国呼吁进行独立调查，那只是个别国家，美国，澳大利亚，你能说出10个国家吗？我认为许多国家呼吁的是全球团结合作应对疫情，而不是相互指责。当今的主题是聚焦如何战胜病毒、挽救生命，而不是指责、甩锅。”

值得一提的是，在节目中主持人提到，“中国为何要驱逐13名美国记者？要知道他们中很多人曾尝试在华调查新冠病毒来源问题。此外，在中国疫情初期曾发布相关视频的公民记者陈秋实、方斌为何会失踪？他们人在何处？”刘晓明将话题一转，要主持人质问美国政府为何驱逐中国官派记者后，面对追问他则回答称，“在中国，没有人因为从事记者活动被拘押，有些人因为从事违法活动被拘押。在中国，没有人能凌驾于法律之上，法律面前人人平等。记者身份不能为任何违法行为提供掩护。”