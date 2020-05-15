法国观点周刊访弗格森 : 新冷战也有好的一面

战争通常会导致流行病爆发，就像1918年的西班牙流感。但这次Covid-19不同，胡佛研究所高级研究员弗格森（Niall Ferguson）说，这次疫情或成为“美中新冷战”的显影剂甚至加速器。他指出，西方特别是美国处理危机行动迟缓，受到打击，但手里仍有王牌。中国一党制的先天病态将是致命的。弗格森曾任哈佛大学教授，著有《Civilisations》（文明）和《La Place et la Tour》（广场与塔楼）等专著。以下是法国观点周刊5月6日刊出记者Laetitia Strauch-Bonart和Gabriel Bouchaud对他的访谈（一）：

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新冷战 中国先知

观点周刊：目前这个危机会给国际秩序带来什么冲击？

弗格森：我先问你，什么国际秩序？我不确定我们在进入这场危机时，有一个类似国际秩序的东西！一年前，我在《星期日泰晤士报》写“一场冷战”论坛系列的第一篇文章时，捍卫的观点就是，这场新冷战已经开始了，只是我们还不知道，可中国人已经知道了。

理解这次疫情大流造成冲击力的最好方法，就是看它像显影剂那样，显示这个新的现实。

自危机爆发以来，中美关系一直在恶化。此外，如果说中国人对这场危机负有责任，那么不合常理的是，他们却是最能有效控制疫情的国家之一。反差是，美国是管理这次危机最糟的国家之一。这显示了两个体系的特殊性。

一方面，中国的政治制度使危机可以隐藏足够长时间，酿成一场全球危机，但同时，中国却在自己国内控制了这场危机。

反而更加开放的西方社会，最初在发现和应对危险时却反应太慢，以至他们的行动成本费用增加了十倍。

由此可以肯定，中国人将很难向世界其他地方推销他们在疫情大流行方面的宣传。

但关键的问题是，美国是否能在2020年完整无损地走出这场危机。鉴于美国国内分歧很大，疫情的大流行与大选的时间碰在一起，非常令人担忧。我担心的是，在选举前夕，再来第二波疫情，然后投票比分非常接近，与2000年不同，这次双方都不让步。

中国模式问题无解

观点周刊：但是，美国的力量不是中国所没有的吗？

的确，如果美国走出这个2020年而没有发生政治危机，那就没问题了！而且他们比其他任何国家都更有可能找到疫苗或治疗方法。此外，从长远来看，美国开放和相对分散的政治体制，要比中国的中央集权制更有效率。2020年将是决定性的一年。

观点周刊：您在《Civilisations》和《The Great Degeneration》中指出，西方已在世界其他地区经失去优势，未来将是亚洲的。可是，亚洲并非一个国家，就像各国处理危机的不同方式显示的那样。

弗格森：我们不要弄错中国！管理这次危机较好的中国是台湾，而不是人民共和国。最好的模式可能是韩国，它对疫情初期的控制非常有才华。那些高风险的小国都成功处理了这次危机，我们应该更加注意这些国家。

欧美许多人都误以为要遏制疫情，就必须像湖北那样全面隔离所有经济。这是一个应该汲取的坏教训。好的经验是台湾的做法，快速采取行动，进行大规模检测，随访与病人接触者。

我写《Civilisations》已经有一段时间（2011年）。如今，我对中国模式的弱点感到震惊。当前局势跟美苏当年冷战的相似，牵出中国与前苏联之间的相似：尽管中国现在有经济上的实力，但一党制的先天病态对国家将是致命的。

我认为，西方国家面临的问题非常深刻，但是可以解决。相反，中国的问题，在目前这个状态下，是无法解决的。

观点周刊：您认为台湾在这次疫情后是否会获得外交承认？

弗格森：我希望如此！我想这会遇到中国的巨大阻力，也会遭到美国机构部分人的反对。他们仍然非常重视华盛顿和北京之间的共生关系，也就是我所谓的“中美” « Chinamérique »关系。但是，有关台湾是中国的一部分的假想，已经超出了其外交用途。

新冷战促科技竞争

观点周刊：在这场新冷战中，科学将扮演什么角色？

弗格森：只要我们避免核危机和代理战争，我赞成这场新的冷战的原因之一，就是它将鼓励健康的竞争。例如，就像当年苏联人在物理学上足够强一样，现在中国人在人工智能方面也非常出色。美国需要这种科技竞争。我们曾经对自己在硬科学领域领舞的能力过度沾沾自喜，就因为我们仅仅会创建软件而已。

现在，部分由于这次疫情大流行，我们意识到，在许多研究领域，我们已经不是领导者，至少从发表科学论文的数量来看是如此，这不是一个好兆头。

这项竞赛将使所有人受益，包括它将有助找到针对Covid-19的疫苗。而与中国不同的是，美国可以引进全世界的科学家，而中国则依赖自己的本国的人口。所以，只要美国人保持一贯对人才的吸引力，他们将会继续保持自己的优势。

观点周刊访弗格森 （一）待续