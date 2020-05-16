法国观点周刊访弗格森:台湾如何保护个人数据

法国《观点》周刊5月6日刊出对胡佛研究所高级研究员弗格森（Niall Ferguson）的访谈，涉及Covid-19大流行带出的系列问题：中美新冷战，大数据与个人保护，欧洲卸载英国后的前途，专业知识危机，传染病管理历史学家的作用被忽略…。

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苏格兰人尼尔-弗格森曾任哈佛大学教授，著有《Civilisations》（文明）和《La Place et la Tour》（广场与塔楼）等专著。以下是法国《观点》周刊记者Laetitia Strauch-Bonart和Gabriel Bouchaud对他访谈的下半部分：

台湾数据藏好 习近平和小扎看不到

观点周刊：您对李开复等人提出的论点有何看法，根据该论据，中国可以获得数亿人的数据，因而将在人工智能的发展上走得更远？这与美国不同，美国因其自由的传统而保护个人数据。

弗格森：这是错误的二分法。我相信，在汇总数据和保护个人之间有很好的技术解决方案。台湾在这方面就做的很好！在那里，您的智能手机将您的个人数据存储在区块链中，不论是习近平还是扎克伯格都无法访问。

然而，我们让Google谷歌或Facebook脸书之类的平台获取我们的个人数据，就像中国政府通过阿里巴巴和腾讯做的那样。这使声称自己是数据保护者的论据远没有那么令人信服！美国必须解决平台权力过大的问题，把数据返还给它所属的人。这是一个核心问题，我在《La Place et la Tour》（广场与塔楼）中谈到过。但是，我们用了很多年没有解决这个问题。

这也是美国人对此次疫情大流行反应如此糟糕的原因之一：我们有数据，但都在Gafa（谷歌 苹果 脸书 亚马逊）手里。没有被恰当用来追踪有感染风险的人，尽管这样做，应该是解决传染病危机的重要组成部分。我们说“提防华为，却不提Facebook”，那是不可信的，因为这是非常矛盾的。

欧洲卸载英国变强

观点周刊：欧盟在所有这些方面怎么样？注定要跟着美国的命运走吗？

弗格森：欧盟已经在西方生态系统中起到特殊的调节作用。此外，美国国会无法监管硅谷，欧盟担当了这一角色，尽管它不拥有大型技术公司，但为美国公司制定规则符合欧盟的利益。欧洲在5G方面也有优势，因为华为的竞争对手，爱立信和诺基亚都是欧洲企业。

很多评论员，包括在希腊危机最严重时，曾宣布2012年欧盟终结的那些人，都对欧洲持负面态度。长期以来，我一直对欧洲货币联盟问题持怀疑态度，我认为这是一个重大错误。但是，从地缘政治角度来看，欧洲依然是可存活的。而且在英国脱欧后，欧盟反而更强了。英国是欧洲联邦化的主要障碍。如果英国没脱欧，这次欧盟应对在疫情不会如今所为，因为英国政府肯定会阻挡。这次在马克龙（Emmanuel Macron）推动下，默克尔（Angela Merkel）也承认，欧洲提供最低限度财政援助修复危机造成的破坏，是必要的。

观点周刊：您不认为正相反，这次疫情，至少在开始时，凸显了强烈的国家自私行为？

弗格森：确实，疫情初期，大家都只顾自己！这将留下印记，尤其是在意大利。还应指出，德国直到该国局势稳定下来才开始谈论“ Schicksalsgemeinschaft”（“命运共同体”）。默克尔从未使用过“德国优先”一词，但她的举动表明，她的优先的是德国的国家利益。

您说的对，欧洲在发生特别令人尴尬的医疗设备运输争论和边境管理之后，各国之间的团结来得有点太晚了。这次还提醒我们：欧洲国家的边界仍然存在。

我们还发现了与我之前所说相同的启示：疫情表明，欧盟不是一个联邦制国家。一切有​​关行动自由的整合都可以视情况而被撤销。就像德国人在2015-2016年面对难民危机采取单方行动那样。

但是在美国正相反，美国各州之间的边界不可能被管控。由于各州应对危机的策略不同，各州之间的人员流动无法切断，所以，结果肯定就是混乱。

英国科学顶尖 病毒管控糟糕

观点周刊：您如何看英国对危机的反应？

弗格森：自相矛盾：一方面，英国科学具有世界水准，并且在英国以外具有很大的影响力。另一位名叫尼尔-弗格森（与受访者同名）的帝国理工学院流行病学家，在3月16日发表的有关Covid-19报告，让英国放弃了群体免疫政策，选择了隔离。

而另一方面，英国在遏制这个病毒的传播方面做的非常差。在特朗普作出一系列错误选择时，约翰逊听取专家意见，他们也做出了错误的选择！一个拥有世界知名大学的国家，在应对危机方面做的如此糟糕，令人惊讶。对英国卫生状况的真实调查将能揭示公共卫生政策和NHS（英国卫生服务局，NDR）中存在大量缺陷。但是在英国，禁止批评NHS…

决策者也该听历史学家的话

观点周刊：您不认为这次疫情大流行揭示出专业知识的危机吗？

弗格森：在这场危机中，流行病学家扮演着非常重要的角色，然而他们模型也并非没有缺陷。另一方面，我注意到，没人咨询历史学家。可是历史学家却对流行病的规律非常了解。我在《La Place et la Tour》中解释过，我们若要理解传染病，必须首先研究病毒的特性，然后研究社交网络的特征和相关政治制度的特征。决策者不应该只跟流行病学家讨论，还应该跟历史学家讨论。这样的事情却没有发生。这已不是第一次我们决定忽略历史，选择根据理论模型做出决定。从定义来讲，这样做是把现实简易化。归结起来，这不是专家们的问题。问题出在决策者只依靠一种类型的专家意见。

法国观点周刊访弗格森 法广摘译结束。