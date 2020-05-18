全球新冠疫情最新动态：几家欢乐几家愁

在新冠大流行的背景下，充满激情的球迷学会了在没有足球“毒品”的情况下生存下来。

新冠病毒全球大流行已经有一段时间了，目前疫情在一些国家和地区趋缓，但在别的地区则加重，各国陆续推出了新评估、新措施。

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据法新社周日的报道，自去年12月中国首次出现官方病例以来，新冠病毒大流行已经在全球造成至少31万3611人死亡。就死亡和病例人数而言，美国是受影响最大的国家，有近9万人死亡，病例人数近149万例。紧随其后的是英国（34,636人死亡），意大利（31,908人），法国（28,108人）和西班牙（27,650人）。

美国央行总裁鲍威尔昨天（5月17日）表示，由病毒大流行引起的经济危机与大萧条形成了“根本性分歧”，尽管失业率很高且导致经济的严重衰退，但经济增长应能很快恢复。

欧洲多国热衷的足球，因病毒大流行而停赛​​了两个月后，在德国得以部分恢复，在没有观众的空旷体育场内，德甲的球队进行了比赛，球员进球后也没有满场的欢呼。

在西班牙，西甲联盟已宣布，俱乐部可以自周一开始从个人训练转向“小组”训练。在意大利，希望在6月13日恢复锦标赛的俱乐部，也在今天（周一）展开集体训练。

在印度，新德里延长了禁足时间。

伊朗的疫情加重，死亡人数增加，造成近7,000人死亡。卫生部门警告，伊朗西部和东南部几个省的疫情正在恶化。

拉丁美洲约有五十万人感染了病毒，据法新社的报道，拉丁美洲和加勒比海地区，新冠感染病例人数，在昨天跨过了百万分之一的门槛，该地区新冠疫情造成2万8000多人死亡。