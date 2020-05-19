世界报：冠状病毒 族裔血统 另一个危险因素

由牛津大学，利兹大学，英国国家重症监护中心，伦敦卫生与热带医学院合作的一项研究统计显示，Covid-19冠状病毒对某些族裔具有更致命的杀伤风险。

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法国《世界报》5月19日刊出迄今为止欧洲最大规模对Covid-19死亡风险的研究统计。这项名为“开启安全”（Opensafely）的研究，基于英国1700万人的医疗数据和2月1日-4月25日死亡的5683例Covid-19病例，进行有关冠状病毒致死危险因素分析，牛津大学，利兹大学，英国国家重症监护中心，伦敦卫生与热带医学院参加合作。这个统计显示，风险因素不仅包括年龄，性别，基础病，贫穷，肥胖，还有令人难解的族裔血统因素。

这项研究统计5月7日在网上公布。统计结果显示，79%的Covid-19死亡病例年龄超过70岁，63 %为男性，36 %有心脏问题。肥胖也是风险因素，体重指数高于40的人比同龄和同性别的人死亡风险高三倍。肥胖患者经常出现的免疫改变反应与糖尿病和高血压有关，尽管这项研究的作者惊讶地发现，高血压并不构成特殊风险。

另一个危险因素 族裔血统

这项研究同时显示，黑人和少数族裔死于Covid-19的风险明显高于白人：研究团队对年龄和性别以及其他所有医疗标准进行调整后得出结论：黑人的死亡风险比白人高1,71倍。亚洲人（在英国主要是印巴裔）的死亡风险比白人高1,62倍。这项研究的观察结论在英国引起激烈辩论，以至约翰逊政府承诺就此展开调查。调查由英国国家医疗服务系统（NHS）负责进行，结论将在5月底出来。英国的黑人和少数族裔占人口19,5%。这些族裔的代表协会要求官方发布特殊指令对他们进行保护

伦敦卫生与热带医学院的流行病学统计学教授克里希南·巴斯卡兰（Krishnan Bhaskaran）是“开启安全”研究的作者之一。他说，“我们获得来自全科医生的海量数据，我们已经证明，排除心血管疾病，糖尿病或肥胖症等加剧病情的危险因素后，黑人和少数族裔（BME）的死亡风险还是比白人高60%-70％。

但是这项研究并不回答有关黑人和少数族裔是否更易感染Covid-19的问题，也不涉及黑人和少数族裔在感染病毒后是否更容易发展为重症。

职业原因 还是遗传易感？

巴斯卡兰教授表示，冠状病毒对黑人和少数族裔构成更高的致命风险可能与他们的职业有关。这些族群有很多人在病毒暴露的岗位工作：护士，医生，公车司机，超市员工。英国国家医疗服务系统（NHS）有13,1%的外籍人员，37%的医生是外国文凭。

此外，英国国家统计局5月7日公布的一项统计也得出Covid-19病毒对黑人和少数族裔致命风险更高的结论。这个统计基于英格兰和威尔士3月2日-4月10日的死亡病例，对年龄段与社会经济环境相仿的病例进行的统计显示，黑人男性和女性死于Covid-19的危险是白人的1,9倍。孟加拉和巴基斯坦男性的致命风险是白人的1,8倍，上述两个族裔的女性面临的风险是白人的1,6倍。

很多外国医护人员在一线殉职

据法国世界报4月17日介绍，英国医院有许多外国人和少数族裔在一线工作。4月12日这一天死于Covid-19的10位医生，全是黑人或少数族裔：70岁的斯里兰卡裔大夫Anton Sebastianpillai, 63岁的苏丹裔外科医生Adil El Tayar, 62岁的印度裔大夫Jitendra Rathod，53岁的Abdul Mabud Chowdhury…

据英国每日镜报统计，在殉职的25名护士中，有14人是黑人或少数族裔。其中28岁的黑人护士Mary Agyeiwaa Agyapong4月16日殉职时怀有身孕，她的孩子被剖腹产救活。

对于黑人和亚洲族裔感染Covid-19病毒致命的高风险，有一些医生提出“遗传易感性”假设。巴斯卡兰教授表示，目前没有数据来建立这样的连接。

流行病学家，埃克塞特（Exeter）医学院教授潘卡尼亚（Bharat Pankhania）认为，可能有遗传因素在起作用。他说：黑人和亚裔等族裔（BAME）人群更易患有高血压，心脏病或糖尿病。如果这些数据得到证实，如果明显看到黑人和亚裔族裔确实更脆弱，那么我们必须紧急解决这一问题。不再让这些人在一线工作。

英国国家医疗服务系统（NHS）拥有120万人，其中153000人是外籍。该系统在2019年3月公布的数据显示，40%的医生（不论是否英籍）都是来自外国的“非白人”(主要是亚裔)。英国医疗系统如此依赖黑人和亚裔等少数族裔的原因是，在1960年代英国建立国家医疗系统时，正赶上前英联邦和前英殖民地纷纷独立，这些国家的大批人向英国移民。

此外，英国国家医疗系统为了解决医生长期紧缺问题，一直采取大量从国外招募医生的政策，特别是从印度和巴基斯坦招募医生，同时也从全世界招募护士，缓解护士的严重不足。