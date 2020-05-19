中国释出大麦关税惩罚 澳大利亚表“失望”将诉诸世贸

中澳关系持续紧张背景下，在周一北京宣布将对澳大利亚大麦进口加征80.5%惩罚性关税之后，堪培拉表示深感“失望”，并称计划将争端提交世贸组织裁决。

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中国商务部周一表示，发现本国受到澳大利亚补贴和倾销的严重冲击，宣布自5月19日起，对澳进口的大麦征收80.5％的关税，为期5年，其中，反倾销税为73.6%，反补贴税为6.9%。

澳大利亚农业部长利特普劳德周二对北京的这一决定表示深感“失望”，否认澳大利亚大麦存在有任何补贴，他表示，将会与中方就此展开冷静、有策略的合作解决争端，同时也保留向世贸组织申诉的权利，以获得独立的裁决。

中国是澳大利亚最大的大麦出口市场，澳大利亚每年大麦出口的50％多销往中国，去年中国共进口澳大利亚大麦250万吨，远远超过日本进口80万吨大麦的数量。

在新冠疫情下世界多国诉求展开病毒溯源的独立调查，澳大利亚被视为是其中呼声最高的国家之一，也因此导致与北京关系紧张，上周中国已针对4家澳大利亚主要牛肉出口商以违反检疫为由而发出禁令，停止接受其进口申报。

但澳大利亚农业部长否认北京的新惩罚关税措施与中澳间近期的政治紧张有关，强调这并不是“贸易战”。

此外，澳大利亚贸易部长西蒙·伯明翰也表示不会对中方采取贸易报复措施。并称，不会实施层层加码的贸易政策，澳方将继续一如以往既往的贸易运作”。