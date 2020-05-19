IMF总裁警告：全球经济不太可能在2021年完全复苏

国际货币基金组织(IMF)总裁表示，全球经济从新型冠状病毒疫情带来的冲击中完全复苏所需的时间将比最初预期的长得多，她还强调了保护主义的危险。

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国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)说，国际货币基金组织可能会下调2020年GDP萎缩3%的预测，但没有给出细节。这可能也会引发国际货币基金组织对2021年全球经济将部分复苏，实现5.8%增长率的预测发生变化。

在接受路透社采访时，她表示，来自世界各地的数据比预期的要糟糕。"很明显，这意味着我们需要更长的时间才能完全从这场危机中复苏，" 格奥尔基耶娃在接受采访时表示。她没有给出具体的复苏时间目标。

今年4月，这家全球贷款机构预测，为了减缓病毒传播而实施的企业关闭和封措施锁将使世界陷入上世纪30年代大萧条以来最严重的衰退。但格奥尔基耶娃本月早些时候表示，之后公布的数据显示出“更多的坏消息”。

国际货币基金组织将在6月发布最新全球预测。美国财政部称，全球经济展望仍是七国集团(G7)财长的一大关注焦点，他们将于周二举行远程会议。

格奥尔基耶娃对路透表示，该组织关注的风险包括复苏期间的高债务水平、赤字增加、失业、破产、贫困和不平等加剧等。但她表示，危机也推动了数字经济，为提高透明度和在线学习提供了机会，甚至让小公司也有机会进入市场。

在被问及美国和中国这两个世界最大经济体之间重新出现的紧张局势时，格奥尔基耶娃说，她敦促成员国保持开放的沟通和贸易往来，几十年来这一直是全球经济增长的支柱。

“我们确实需要保持贸易流动，特别是医疗物资和食品的流动，长期且通畅，以便找到克服当前这场危机的途径，”她说，“我们希望通过克服这场危机可能带来的创伤，继续为所有人建设一个更加繁荣的未来。”

最近几周，美国和中国之间的紧张关系急剧升温，双方官员都暗示，一项来之不易的协议可能会在签署几个月后被放弃。该协议化解了一场持续了18个月的激烈贸易战。

格奥尔基耶娃警告说，不要因为这场危机而退回到保护主义。

她对路透表示，"我们不应背离世界各地人民的利益：劳动分工、合作和贸易，这些带来商品和服务成本下降、收入增加、国家内部和国家之间的贫困状况减少。"

国际货币基金组织成立于二战后，旨在促进金融稳定，促进贸易，减少全球贫困。格奥尔基耶娃说，自危机开始以来，它已经向56个国家提供了紧急融资，并将尽快就另外47项申请作出决定。

国际货币基金组织发言人表示，迄今为止已经发放了大约210亿美元的紧急贷款，这些贷款的利率非常低。

格奥尔基耶娃表示，该组织还可能提供赠款，帮助最贫穷国家在年底前向国际货币基金组织偿债。此前，国际货币基金组织已从其成员国获得用于提供贷款的新的出资承诺。