法广专访联合国秘书长谈非洲抗疫、疫苗和债务问题

联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）接受了法广专访， 他表示，许多非洲国家为遏止新型冠状病毒扩散所实施的预防措施，可供已开发国家借鉴，他也坚持认为，有必要使未来的新冠疫苗成为一种“全球公共物品”。同时，他呼吁进一步放宽贫穷国家的偿还债务期限。

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古特雷斯接受法国国际广播电台（RFI）在马里的特约记者Serge Daniel访问时就2019冠状病毒疾病（COVID-19）在非洲扩散的速度时表示，目前的速度比危机爆发初期预测的要慢。 这主要可归因于“大多数的非洲政府与组织及时采取了非常大胆的预防措施，这可供部分没有这方面措施的发达国家借鉴。

非洲大陆目前的确诊病例约8万8000例，死亡病例不到3000例，在全球超过32万病故人数中，比例相对低。

上个月，20国集团（G20）与世界富国组成的“巴黎俱乐部“（Paris Club）同意减免2020年世界上最贫穷国家的大部分债务，用以因应冠状病毒危机。古特雷斯告诉记者，此举”还不够“，他说必须准备好目标债务减免，以及一个更全面与更有结构的方法，不惜任何代价都要避免未来一连串的破产，进而导致全球层级的衰退。

对于应对粮食不安全风险的措施，古特雷斯指出，“在非洲大陆本身的框架内有事要做：包括支持农民，开辟食品流通通道，完善市场等。但也有必要在全球范围内采取措施。例如，避免对向非洲出口食品的国家的出口限制。并从世界粮食计划署（WFP）和其他机构的角度提高我们支持人道主义局势的能力。他同时也强调非洲政府和社区参与农业政策的重要性。认为这是绝对关键的问题。指出，在过去，不仅在非洲，在世界范围内，政治战略常常忽视了农业，把一切都押在工业化，其他部门的现代化上。事实是，农业仍然是非洲乃至全世界的重要经济基础。 ”

安东尼奥·古特雷斯在专访中对在几个危机地区对他发起的停火呼吁的不尊重做出反应。指出，他尊重萨赫勒地区国家为寻求安全危机解决方案所作的选择，但也担心，在该区域框架内行动的许多团体都是恐怖主义动机的团体，将很难与他们进行接触 以积极方式实现和平。