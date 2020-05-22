不满俄罗斯违规又不受罚 特朗普宣布退出《开放天空条约》

美国总统特朗普宣布将退出《开放天空条约》，直到“俄罗斯履行其职责”。该条约旨在减少军事误判导致战争风险，但华盛顿认为莫斯科违反规定，因此决定退出。这是继《中导条约》后，美国将再次退出国际军事和平条约。

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法新社说，特朗普总统在白宫花园向记者发表了相关声明。他说：“我们与俄罗斯的关系很好，但是俄罗斯不遵守该条约。我们将退出《开放天空条约》，直到俄罗斯履行其职责为止，这为达成新的条约或重新返回条约提供了一次良好的机会。”

早些时候，白宫官员已透露，特朗普总统将宣布退出《开放天空条约》，并计划星期五将这个决定通知俄罗斯。

《开放天空条约》（Open Skies Treaty）是美国前总统老布什与国务卿贝克（James Baker）1992年在前苏联解体后与俄罗斯谈判，共有34个国家在条约上签了字，后于2002年生效。条约允许允许签署国之间可以在彼此领土进行非武装空中侦察，旨为增强军事透明度，减少误判。

多年来，美国一直在抱怨俄罗斯不允许美国等西方国家的飞机飞越俄罗斯据信正部署可以打到欧洲的核武器的城市卡列宁格勒（Kaliningrad），也不许美国飞机穿越俄罗斯主要军事演习的空域。特朗普总统军控问题特使比林斯利亚（Marshall Billingslea）指出，“如果俄罗斯可以违背条约而不受惩罚，美国就无法继续遵守这个条约”。

另一方面，俄罗斯副外长格鲁什科宣称，《开放天空条约》是一个多边条约，美国退出条约的这种激烈做法将波及到所有签约国的利益。

据了解，美国政府正式退出条约后，需要在60天内与俄罗斯和条约其他的签字国开会讨论。为此各成员国北约常驻代表今天将召开紧急会议。德国外长现已呼吁美国重新考虑上述决定。

《开放天空条约》的签字国还包括欧盟27个成员国。部分欧洲国家最近希望美国不要退出，理由是如果美国退出，俄罗斯肯定会禁止欧洲国家派飞机飞越俄罗斯领空进行侦察，后者是监督俄罗斯在欧洲边境地区军事部署的重要手段。

值得观察还有，美国计划退出《开放天空条约》，显示特朗普政府也将不会延长与俄罗斯签署的《新削减战略武器条约》（New START）。

过去一年来，特朗普多次表示，除非中国加入，否则他不会延长明年到期的《新削减战略武器条约》。据美媒报道，特朗普政府一些负责军控事务的官员一直在考虑是否能把《新削减战略武器条约》暂时延长几个月或者一年，为中国参加留出谈判时间。但据悉《新削减战略武器条约》只允许一次性延长五年。