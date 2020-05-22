俄罗斯疫情凶险 数百医生拒绝上一线 普京怎么办？

俄罗斯疫情凶险，官方确诊病例超过32万，20天之间，从全球第八位升到第二位。莫斯科市长宣布该市感染人数比官方统计高三倍。总理和3名部长及发言人都感染。三个地区首脑宣布辞职。数百医生缺防护，拒绝上一线…

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对于俄罗斯总统普京来说，这是一个该诅咒的春天。尽管他在2月初下令关闭了中俄4200公里边界，却未能挡住武汉肺炎的“无影手”。普京没有“亲自指挥”抗击疫情，而是将责任下放给自己的下属及各州，各区，各共和国，各直辖市。

法国《观点》周刊记者马克-尼克松（Marc Nexon）5月20日在《Covid-19，普京的“这不是我的错”》中说，从普京3月14日宣布“疫情得到控制”那一天开始，一切都不行了：授权他做总统到2036年的修宪全民公投推迟了，5月9日盛大阅兵告吹了，神奇的民意支持率被忘了。还有他三月初违反跟沙特的石油协议，导致国际油价狂泻，犹如朝自己的脚开枪，让严重依赖石油收入的俄联邦预算陷入险境。

总理和三部长染疫入院

至于Covid-19疫情，他的总理米舒斯京（Mikhaïl Michoustine）等4名政府成员进了医院。还有给他当了20年发言人的佩斯科夫（Dmitri Peskov）也染疫入院。

观点周刊这篇文章说，为了摆脱厄运，普京祭出一个老菜单，那就是，好消息由他自己负责宣布，错误留给别人犯。这个程序从米舒斯京总理被测出冠状病毒阳性的那一刻启动：普京在大屏幕上向这位今年一月刚上任的总理说，“如果没有你的参与和意见，我们不会做出任何最终决定”。

接下来几天，普京多次应许将发放礼物，其中最突出的是承诺给护理人员每人奖金300-1000美元。然后在5月12日，他宣布了好消息：结束“非工作期”（普京不喜欢“隔离”一词）。不过，这个好消息令人困惑，因为同一天，俄罗斯创下疫情死亡最高记录。（官方这天宣布30万人感染，2 837人病逝 。) 所以大家不知道该留在家中，还是该出去工作？

莫斯科市长：染疫者比官方统计多三倍

这时候，莫斯科市长苏比雅宁（Sergueï Sobianine）出来扮演败兴的角色，他邀请人们继续在家隔离。苏比雅宁甚至还允许自己透明，他说，莫斯科Covid-19实际中招人数比官方统计多三倍。莫斯科市长说什么，普京任由他去，自己要做出此事与己无关的姿态。政治学家塔季扬娜·斯塔诺瓦娅（Tatiana Stanovaya）强调说，普京“认为（管理疫情）不是他这一层的事情，应该在官僚层级运作。普京之所以要（与疫情管理）拉开距离，是想保留他给自己塑造的伟大领袖和远见者的形象。

为何三名地区首脑辞职

普京放弃了“权力垂直”这个自己最重要的原则之一，改为要求各区 州 市 共和国的领导人负责疫情管理。法国《观点》周刊说 ，20年来，普京取消了这些地方首长的一切特殊权限。他首先废除了地方首长经直选产生的制度，然后重建一种虚假选举方式，以便最终按自己意愿任命。

现在这些区长州长们都处于抗疫前线。普京解释这种做法是因为“领土辽阔”。确实如此。但问题是，各地区领导人们的手段很有限，首先他们缺少医疗专家，然后，由于腐败，联邦援助和地方税收被吸走。

尽管俄罗斯为应对疫情通过了“Covid-19法”，允许各地方相互借贷，可除了莫斯科之外，其他地区都没有能力当金主。普京还威胁地方领导人说，如果有什么事情未能按时完成，将视为“刑事过失罪”。如此一来，吓坏一些地区领导人：科米共和国，阿尔汉格尔斯克州，堪察加边疆区的领导人都签署了辞职书。其他地区则走着瞧，比如下诺夫哥罗德州的州长尼基京（Gleb Nikitine），他准备解除隔离，尽管这个州是继莫斯科和圣彼得堡之后，俄罗斯第三大病灶区。

数百医生缺防护 拒绝上一线

俄罗斯在疫情冲击下，医疗资源明显不足。俄罗斯财长安东-西卢阿诺夫（Anton Silouanov）在疫情之前就承认“医疗设施状况糟糕”。自疫情开始，因防护设备短缺和危险，已有数百名医生拒绝上一线工作。在新西伯利亚，鄂木斯克，加里宁格勒，350名医生拒绝接触Covide-19患者。面对同等水平的冠状病毒疫情，俄罗斯医生的死亡风险可能比外国医生高16倍。

此外，应许医护人员的奖金也没到位。4月底作出的承诺，到现在还没有踪影。另一个怪现象是：莫斯科原先承诺分配给各地方的3.43亿美元，现在算下来，仅花了5700万美元。其实如果这笔钱全到位，也还是不够应付这场疫情。

政治学家斯塔诺瓦娅认为普京不肯把钱都拿出来，是因为想用做他途。她解释称，普京原计划要在修宪公投之前提高社会低保标准。现在他仍想在公投日前定下后，这样做。所以现在他看上去那么节省。

但是，人们的不满和抱怨已经起来了：一份护理人员请愿书已获得超10万人签名。新西伯利亚的救护车司机们则威胁要绝食抗议。可是不论怎样，市政官员们都必须向克里姆林宫发出希望的信号。斯塔诺瓦娅说，因为他们别无选择，这场危机让普京非常烦躁。