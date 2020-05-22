美议员克鲁兹：香港如同新柏林 彭定康：英国应带领盟友向北京表态

针对备受争议的中国全国人大港版国安法草案立法动议，美国会共和党籍联邦参议员克鲁兹（Ted Cruz）5月21日通过推特表示，“中国共产党正加速终结香港剩下的自治权，以及剥夺香港人基本自由”。此外，香港末代港督彭定康（Chris Patten）另在接受英国广播公司（BBC）采访时指，中方现时希望在香港落实国安法的作法是令人“无法容忍的”。他强调，在联合国秘书处登记的《中英联合声明》属国际协议，促请中方尊重，并保持“一国两制”。

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克鲁兹在推文中写道，“中共正加速终结香港剩下的自治权，以及剥夺香港人基本自由”。他强调，“此举完全不可接受，若北京不立即撤回议案，就需要重新评估美国政策”。他还另发表声明，并评论称，“香港如同‘新柏林’，美国必须与盟友坚守防线，阻止共产主义进一步扩散。”此外，美国众议院民主党籍议长佩洛西 (Nancy Pelosi) 亦在推特上发文称，“北京再次企图破坏‘一国两制’的做法令人极度震惊”。她指出，其绕过香港立法程序的做法，是完全蔑视香港法治。

英国方面，彭定康在英国广播公司22日播出的相关节目中表示，“我们应明确地向中国人表示这是无法容忍的。”他提出，英国首相和外交大臣应就此作出明确表态。他还指出，英国应与全球盟友和友好国家就此事展开讨论。彭定康称，他们都对香港继续保持其作为亚洲一个伟大的国际都市，及是否应相信中国履行其所作出承诺的问题上存在利益。他续称，“有太多的例子表明（中方并不）这样做，正如当大家都对抗击这一可怕的大流行病进行理应的关注时，他们则利用这一时机在其他领域对他人进行霸凌和骚扰”。彭定康说，“其中之一就是z香港（问题上）。”