消息人士：特朗普政府探讨重启核试验 拉俄中三方限武

《华盛顿邮报》5月22日援引一名美国政府高级官员和两名知情消息人士的话报道指，美国国家安全部门高级官员在上周举行的会议上讨论了是否自1992年以来再次进行核试验的问题。讨论的理由是特朗普政府认为，一些其他国家可能正在进行低当量核武器试验。

广告 继续浏览后续

报道称，5月15日一场由美国国家安全机构高级官员参与的会议上讨论了上述问题。一名美方高级政府官员称，从谈判的角度来看，在华盛顿寻求达成一项监管核大国武器库的三边协议之际，向莫斯科和北京展示美国可以进行快速核试验，可能会被证明有用。报道提到，虽然当天会议结束时没有就是否进行核试验达成任何意见，但一位高级政府官员指出，该提议“在很大程度上是一个正在进行的对话”。不过另一位熟悉会议情况的人士给出了不同的说法。他表示，会议最终决定采取其他措施应对所谓的来自俄罗斯和中国的威胁，避免重启核试验。而对于美国政府讨论进行核试验一事，美国国家安全委员会拒绝加以置评。

此前，美国国务院当地时间5月21日宣布，美方将在6个月后正式退出《开放天空条约》，还称“如果俄罗斯重新完全遵守这一条约”，美方可能重新考虑这一决定。1992年签署、2002年生效的《开放天空条约》允许35个签约国之间可彼此进行空中侦察，减少意外开战的机会。特朗普政府则指责签约方之一的俄罗斯不遵守该条约，也未受到惩罚，因此决定退出。就这一最新事件的讨论，《华盛顿邮报》指出，此前美国行政部门官员曾指控俄罗斯与中国都在进行低当量核试验。但俄中从事低当量核试验的说法未获公开证据证实，两国政府也均对此否认。

另据两名知情人士透露，恢复核试验的讨论在美国政府中歧见颇多，特别是来自美国国家核安全局（NNSA）；该部门是为确保美国核武储量安全的机构。“这将引发其他拥核国家效仿，”美国军控协会执行主任达里尔·金博尔认为，这将成为一场前所未有的核军备竞赛的发令枪。报道还介绍称，美国自1992年9月以来未进行过核试验，但美国仍然是唯一一个在战时部署核武器的国家。自1945年以来，至少有8个国家总共进行了约2000次核试验，而其中1000多次是由美国进行的。

据悉，美国前总统奥巴马在2009年任内曾寻求国会批准《全面禁止核试验条约》 （CTBT），但始终未能如愿；特朗普政府则在2018年核武态势评估报告里表明不会推动CTBT批准。与此同时，在停止核试验后，美国均透过亚临界核试验确保核武战备。在亚临界核试验中，可以少量使用武器级钚和高浓缩铀，由于试验时没有形成临界质量，核原料不发生链式反应，所以并不释放核能量、不发生真正的核爆炸。技术专家认为，亚临界试验的最大好处被指是能确保生态安全。