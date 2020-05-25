加前驻华大使：新冠肺炎凸显西方开始与中国脱钩需求

加拿大前驻华大使戴维·穆罗尼（David Mulroney）5月24日在接受加拿大“环球新闻网”采访时表示，观看新冠肺炎疫情和中国当局全方面的动作，都深化了加拿大和其西方盟友开始与中国“脱钩“的需求。

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穆罗尼在采访中指出，中国当局正在利用全世界将精力放在对抗新冠疫情之际，正在破坏香港的“一国两制”。他在接受采访时首先谈到了西方国家与中国“脱钩”的问题。穆罗尼说，“我认为加拿大必须发挥更为积极的作用，了解形势正在发生根本性的变化。我们必须构建自己的体系，其中一部分涉及可以称之为‘脱钩’的问题。”他在采访中称，与澳大利亚等一些更早提出应“重新审视”与中国关系的国家相比，加拿大已经成为“落后者”。报道提到，相关内容包括对新冠病毒来源及疫情初期中国政府是否存对疫情处理不当进行调查，还有不少国家通过支持台湾参加今年的世卫大会向其表示不同程度的支持。对此，北京方面则强烈反对任何试图给予台湾国际空间的努力。

就在近期与中国相关的话题频出不暇之际，北京当局又最新宣布了港版国安法立法动议。穆罗尼则认为，此举将进一步破坏香港的“一国两制”，向这一原则提供法律保证的《中英联合声明》得到加拿大等英国盟国的支持。穆罗尼称，“近些年来，中国国家主席习近平一直在侵蚀‘一国两制’。”他并警告，中国当局正在利用全球将精力聚焦于新冠疫情之际，借机完成这一工作。穆罗尼称，“这是中国在违背《中英联合声明》，将其破坏。这也是又一个我们应该重新审视在一个更为被中国所控制的世界中，我们将如何对外交政策进行重塑的原因”。

加拿大总理特鲁多曾在22日的记者会上表示，“我们对香港的局势表示关切。我们有30万加拿大人在香港生活，这是我们希望‘一国两制’模式在香港得以确保的原因之一”。他说，“长久以来，我们呼吁（各方）减轻紧张局势，北京应与香港公民进行对话；我们也继续如此呼吁，我们将继续密切跟踪事态地发展。”