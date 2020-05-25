《环球邮报》：加拿大和世界必须抵抗中国对香港的最新攻击

加拿大最具影响力的报纸《环球邮报》编辑部5月24日发表社论称，“中国共产党就是不会退缩”。文章指出，“如果港版国安法获得通过，这将意味着香港‘一国两制’的终结。”

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文章写道，“中国共产党没有欺骗任何人。它的意图很明确：致命地侵蚀‘一国两制’；这一直是中国领导人习近平的目标。”文章续称，“的确，自1997年以来，北京已经有了可靠的手段来控制香港政府：行政部门和立法委员会，其中一半的代表通过选举产生，其余的则通过对亲中的程序任命。”

文章称，“但是它渴望更多（的掌控），并且受到民主力量去年秋天在地方议会选举中压倒性胜利的困扰。这一结果揭示了香港对中国的强烈反对。 在今年秋天的立法会选举中，民主派的目标是走得更远，做以前认为不可能的事情：赢得（立法会）多数。”文章称，“对于习近平政权来说，失去控制是一个可怕的前景。 北京希望香港能够像大陆任何一个城市一样遵守法规；而这种法规是通过武力和恐惧来强制执行的。”

文章指出，“加拿大、英国和澳大利亚都已谴责了北京的举动。 美国也对此提出了抗议，并且其‘军火库中’还有关于香港特殊地位的法律，允许美方在香港自治权受到损害的情况下，终止当地被垂涎三尺的特殊贸易待遇”。文章结尾称，“北京再次迫使民主世界站起来捍卫香港，并要求中国信守诺言。如去年所示，现在作出反击还为时不晚。 “

此外，美国有线电视新闻网（CNN）24和25日连续发表文章，指美国总统特朗普若不向中国采取行动，抗议其对香港的行动，将会冲击美国的核心价值。文章谈到，尽管美国若采取行动或会导致已受疫情伤害的全球经济进一步下滑，但不予强硬回应将为中国开创无需为行为负责的先例。文章称，特朗普的团队应说服特朗普本人，连同欧洲与世界各国，要求中国为破坏香港自治付出代价。

《纽约时报》25日也发表了相关文章，分析指观看中国在各个领域上，包括南海造地、钓鱼台、台湾、中印边境等的事件，可见中国已不再担心国际谴责，可以不受约束地行动。文章认为，中国已放弃了邓小平时代“韬光养晦”的原则，在其经济、外交与军事实力的明显提高下，转向一种截然不同的策略。文章还引述牛津大学中国研究中心主任拉纳·米特（Rana Mitter）的话指，中国已“不再为自己的独裁愧疚；中国收紧对香港控制只是一个开始。”

日媒方面，身在东京的经济学家派赛克（William Pesek）25日于《日本经济新闻》刊文，指中国把无界线的“外国干预”定为犯罪，会令在港的设有办事处的外国企业感到难堪，如高盛是否能否再质疑中国的国内生产总值数据使其业务面临风险、野村集团是否能为中国一间企业降级等。文章还质疑随着习近平正对国内的自由经济市场进行破坏，外国企业将质疑为何要选择留在香港。作者认为，北京的行动将会令香港失去世界第二自由经济体的地位。