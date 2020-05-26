中国驻英大使馆：港版国安法违反《中英联合声明》纯属伪命题

中国驻英国大使馆5月25日就全国人大港版国安法立法争论发表声明，并对前港督彭定康等200多位世界政治人物提出的批评声明加以回应。在谈到《中英联合声明》问题时，中使馆发言人表示，英国对回归后的香港无主权、无治权、无监督权；任何国家都不能借口《中英联合声明》干预香港事务和中国内政。

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彭定康24日在英国《金融时报》刊文提出，英国应该确保七大工业国集团（G7）在今年6月召开会议时，把北京当局在香港实施港版国安法的问题纳入会议议程。对此，他写道，“英国与G7成员国应该要公开反对中国国家主席习近平的政权”，并将其称为“开放社会的敌人”。彭定康称，“在全球各国忙于对抗新冠疫情的同时，习近平撕毁了《中英联合声明》。”此外，他还与全球各国超过200位政治人物发布了联合声明，谴责中国强推港版国安法，表示“此举是对香港的自治权、法制与基本自由的全面性攻击”。这些来自英、美、加、澳、德、东盟等多方的政治人物写道，“此法让‘一国两制’命在旦夕。促使香港人上街抗争的主因，是他们对于未来的强烈担忧，严厉的国安法只会迫使他们将抗争全面升级，而这将摧毁香港成为一个开放的中国国际城市的可能性。”

针对彭定康等人发表的这一联合声明，中国驻英国大使管发言人通过声明表示，“中国全国人大宣布审议港版国安法草案后，彭定康等英国政客伙同一些西方国家政客，大肆歪曲抹黑，对香港事务说三道四，露骨干涉中国内政，中方对此表示坚决反对”。发言人续称，“我要强调以下几点：第一，香港事务是中国内政，不容任何外来干涉。不干涉内政是现代国际法基本原则和国际关系基本准则，世界各国都应遵守；第二，维护国家安全历来是中央事权，在任何国家都是如此；第三，维护国家安全是‘一国两制’的核心要义，是‘一国两制’赖以生存的基础；第四，中国全国人大这一决定，针对的是极少数严重危害中国国家安全的行为，不会影响到香港居民依法享有的各项权利和自由，只会使香港居民的合法权利和自由在安全环境下得到更好行使；第五，所谓‘违反《中英联合声明》’纯属伪命题。”

特别是针对《中英联合声明》问题，中方发言人指，“签署《中英联合声明》，是为了解决香港回归中国的问题。《中英联合声明》共1137个字、8个条款、3个附件，没有任何一个字、任何一个条款赋予英国在香港回归后对香港承担任何责任。英国对回归后的香港无主权、无治权、无监督权。任何国家都不能借口《中英联合声明》干预香港事务和中国内政。”发言人最后称，“我还要强调的是，中国政府维护国家主权安全发展利益的决心坚定不移，贯彻‘一国两制’方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。我们奉劝那些西方政客不要再沉迷于殖民旧梦，不要再死抱着冷战思维，不要再为香港反中乱港分子撑腰打气，立即停止干预香港事务和中国内政，否则必将搬起石头砸自己的脚。”