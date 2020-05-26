人类学家德斯科拉:人类与非人类共享生命宴席

法国《世界报》 5月21日刊出对人类学家菲利普-德斯科拉（Philippe Descola）的访谈。他表示，这场冠状病毒大流行应该引出新的“地球政策”认定地球是一个共同的房屋，不再只留给人类使用。他指出，在同一生命链上的人类与非人类共享生命的宴席。

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菲利普-德斯科拉以研究亚马逊的希瓦罗人-阿秋尔族（ Jivaro achuar）著称。他对人类与非人类之间关系的研究彻底改变了当代对生态问题的思考，著有《黄昏之矛》，《超越自然与文化》，《复数世界的组成》等论著，现为法兰西学院教授。法兰西科学院2012年授予他金奖，表彰他的全部工作。这次访谈是由世界报“想法-辩论”专栏负责人Nicolas Truong做的（下）：

问：这场危机难道不是一个机会，可以让我们在种植与自然之间，在人类与非人类之间，构想另一种关系？还是相反，我们会因为人畜共患病，而试图增加“它们”和“我们”之间的距离？

答：进入17世纪时，欧洲出现一种对事物的看法，我称之为“自然主义”。它的思想基础是：人类与非人类生活在两个不同的世界。非人类世界被冠名为“自然”，它可能成为科学探究的对象，无限的资源，象征的储存库。那次心理革命，是工业资本主义与空前发展的科学知识，肆无忌惮开发大自然的原因之一。

然而，它使我们忘记了生命链是由互相依存的环节组成的，而且其中有些环节没有生命。可是，我们不可能按照自己的意志，从世界脱身。

假如我们想到：我们每个人的微生物群都是由数万亿个“它们”组成，或者我今天排放的二氧化碳在1000年后仍会影响气候，那么，这个“我们”就没什么意义。

几千年来，我们所改变的病毒，微生物，动物，植物，都与我们共享生命的宴席（有时是悲惨的）。认为我们可以离开生命链，生活在隔绝的泡泡中的想法是荒谬的。

问：亚马逊土著人民为了应对这次冠状病毒疫情大流行，正在关闭，分散和撤离。我们也应该躲在我们的边界和国家后面吗？这不仅是全球化的结束，也是某种世界主义的终结吗？

答：如果就社会学家乌尔里希-贝克（Ulrich Beck）的世界主义而言，即大部分人类意识到，由于面临同样的风险，所以具有共同命运，那么我们就可以看到，关闭边界是不切实际的虚幻。我们可能会减慢Covid-19的传播速度，但我们没法阻止其他地方发生别的人畜共患疾病。

尤其是，我们挡不住切尔诺贝利的云（核爆）也不能阻止海平面的升高。如果亚马逊河的某些美洲印第安人有可能阻止人类进入他们的领土，因为这些人是疾病传播者或是淘金者，相反，他们会更欢迎他们所熟悉的非人类。从这个意义上讲，“世界主义”这个词可以延展到它的全部意义，而不是康德普世计划的延伸，康德认为人类无论身在何处，都可以过上文明与和平的生活。“世界主义”从字面上讲，就像一个宇宙政策。

地球政策应当被理解为，地球是一个共同的房屋，它不再仅限于让人类使用。这意味着政治思想上的一次革命，规模与启蒙哲学和随后的社会主义思想家进行的革命一样大。我们已经看到了这次革命的先兆。

在一些国家，人们已经赋予了居住环境（山脉，流域，土地）法人资格。它们能够通过代理人维护自己的利益。代理人的福祉与被代理方的利益相连。

16世纪末以来，欧洲和世界的发展都是以不断将自然和公共财产据为己有为特征的运动。现在许多国家，包括法国在内，一些小集体已经从这种运动中脱离出来。他们强调物种之间的团结，与环境的认同，对其他众生的关照，以及生活节奏的平衡。而不是强调竞争，私人占有，和最大限度榨干地球资源。这是一种正在实践中的真正的世界主义。

问：我们是否正在见证法国思想的人类学转折，像布鲁诺-拉图尔（Bruno Latour）和您自己这一代人，已经不再将人类与非人类彻底区分开来？

答：如果愿意，可以称为人类学的转折，但前提需要补充说，矛盾的是，这种人类学变得更少以人类为中心。它不再把非人类贬低为周边次要功能，也不再把非人类的特性降低到人类投射到它们身上的愿望和代码。做到这一点的方法之一，就是把非人类作为全权角色引入社会学分析领域，使它们脱离传统受摆弄的玩偶角色。

这样的操作与几个世纪以来的人道主义例外主义背道而驰。在几百年间，我们的思维模式认为，如果让机器，山川或微生物可以成为自我参照，是不恰当的。正因如此，我们需要将非人类也纳入全社会事件对待，也就是说，把非人类转换成一种被多个卫星环绕的行星。我把这样的人类学称为大自然的人类学。

法国世界报访谈人类学家菲利普-德斯科（下）