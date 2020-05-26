冠状病毒：特朗普致世卫总干事信涵说了啥 ？

美国总统特朗普5月19日给世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）发出一封火爆信函，威胁世卫组织若在30天内没进行重大实质性改进，美国将永久退出。这封信函到底说了什么？法国观点周刊5月22日刊出该刊驻亚洲特约记者Jérémy André 发自香港的报道。

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将实验室放一边 主攻国际卫生法

在长达四页的信中，美国总统列举了，新冠病毒基因组测试公布遭审查；上海一家实验室因在1月11日未经授权发布上述信息被关闭；世卫组织否认武汉肺炎人传人直到1月21日；世卫组织在中国压力下延迟到1月30日才宣布国际卫生紧急状态，而且迟迟到2月中旬才派专家前往中国调查；并且在2月份仍拒绝关闭边境措施；直到3月初，世卫组织还在低估Covid-19的致死率，尤其是低估病毒的传染性；最后拖到3月11日，才宣布疫情大流行，导致世界其他地区陷入困境… 所有这些批评都是有充分根据的，并在事件发展过程中成为激烈辩论的主题。

在特朗普猛批世卫组织和中国的信函中，有一整页涉及2019年12月的最初疫情，指出“《国际卫生条例》要求各国在24小时内报告紧急卫生情况。可是，在12月31日之前，中国发生了多起不明肺炎，都没有向世卫组织报告，尽管中国可能在几天或几周之前，就知道了这些病例。”

似乎美国当局将病毒可能来自实验室的指控放到了一边，重点集中在国际卫生法问题：即中国是否违反了向世卫组织报告紧急卫生情况的义务之上。

法国绑鸭报透露

观点周刊指出，2019年12月在Covid-19时间顺序上是至暗时期。而且这场大流行序幕也在法国引发激烈争议。起因是《绑鸭报》记者克劳德·安吉利（Claude Angeli）5月初爆料说，法国外交部和爱丽舍宫都在2019年12月收到了警报，却没有在意。外交部后来向《巴黎人报》表示，法国驻武汉领事确实在12月31日向危机中心发了警报，可是那仅仅是转发当天武汉当局公布的信息。

特朗普信中两点受质疑

唐纳德·特朗普在给世卫总干事谭德赛的信，对2019年12月新冠病毒公共信息出现之前的情况，有更具体的说法。不过，这些说法被多名专家指出有误。比如信中说“世卫组织几番无视披露病毒在2019年12月，甚至更早，在武汉传播的可靠报告，其中的一些在医学杂志《柳叶刀》The Lancet 发表”。这个说法被柳叶刀否认，该杂志说，在1月24日之前，从未发表过任何有关武汉病毒或疫情的文章。

第二个质疑是信中说，“12月26日至30日，中国媒体透露多个基因分析公司检测病患样本证明新病毒在武汉出现”。经核实，中国媒体在这些天，没有报道丝毫有关疫情的消息。

据美国国会信息服务局5月13日发布的超详细报告指出，这种新病信息首次公开流传是社交网医生之间交换的对话和文件泄露出来，出现在2019年12月30日下午。中国媒体直到12月31日早晨才接手这件事。

在这两个关键点上，特朗普信中所说，混淆了疫情首次公开披露的时间顺序与调查记者与医学专家在2020年1-4月间发现的信息。

有关中国基因检测公司检测病患样本的信息，来自中国《财新》杂志2020年2月底的调查。这个调查报告已被审查删除，但被维权人士存档了。财新的这个报告指出，在12月24和26日，武汉一些医生曾向多家基因检测公司寄送不明肺炎体内样本，这些公司识别出新肺炎病毒。

至于信中提到柳叶刀杂志的文章，则是临床研究追溯感染链和首批41名已知患者的病史。据南华早报于3月13日披露，卫生当局最终在2019年确定了266例Covid-19病例，其中最早的一例可追溯至11月17日。

国会的报告更有力

但是，这些后来的调查，丝毫无法证明中国当局在12月30日之前完全意识到一种新病毒引起的流行病已经在武汉爆发。

那么，特朗普政府最终没有坚实的论据来表明中国当局在2019年12月延迟发出疫情警报，甚至掩盖本可让国际社会更快做出反应的关键事实吗？并非如此。最令人吃惊的是，特朗普致世卫组织总干事的信，选用一些有偏差错误素材，却不采用国会掌握的，完全可证明北京有责任的超详细论据。