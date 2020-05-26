拒不封禁的瑞典 群体免疫和经济如何了？

与欧洲其他邻居不同，瑞典的新冠防疫策略始终基于超过一千万瑞典民众的自觉自律。但拯救经济与群体免疫之路，似乎愈发难走。

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瑞典截至目前确诊感染人数逼近3万4千，死亡人数超过4千，死亡率远超挪威，丹麦与芬兰。甚至根据哈佛大学图表，自从5月14日以来，瑞典的一周日均新冠死亡率开始一路飙升到世界之首，直到5月20日被厄瓜多尔取代，26日每日每百万人死亡率世界第一的位置又终于被英国取代，截至发稿，英国这一数字是每日每百万人死亡率4.54，瑞典为4.51，随后是巴西的4.4，圣马力诺的4.21，美国的3.52。

瑞典首都斯德哥尔摩的街头，一切照旧，草坪上坐满了人，学校上课，一些民众继续支持瑞典健康局的群体免疫策略。瑞典首席传染病学家特格内尔继续捍卫其不封禁的决策，称“死亡数据需要等到疫情结束之后再做统计，因为人们的死亡原因需要逐一分析”。但也开始有民众游行，要求政府改变策略，挽救生命。

5月24日星期天，斯德哥尔摩30多人带来了近一千人的联署横幅，花束蜡烛，纪念截至今早总计超过4000的新冠死者，且弧线继续攀升，死者中90%都是70岁以上的老年人。一名前来游行的学生表示，“当全世界都在封禁，而瑞典选择反其道而行之，并认为自己是正确的，这是愚蠢的体现”。一名牙医也表示，“这是拒绝封禁的结果，病毒缓慢地散播来开了”。上周四，一群医生在瑞典晚报论坛上警告，“就算是健康局不重视，瑞典政府和议会也一定要开始重视起来”。更为有力的一份报告指出，斯德哥尔摩这个瑞典疫情重灾区，今年5月初民众的抗体率只有7.3%，和瑞典健康局预计的26%相比要少很多。当然，政府仍寄希望于更大的感染率，来提高抗体率，但这一策略正在招致越来越多的人道主义指责。

瑞典曾被世卫组织赞扬称作潜在的防疫模范国家，通过民众责任感来防疫，而非一刀切，让经济陷入停滞；但瑞典央行5月预计，今年国内生产总值乐观的话将会下降6.9%，明年再升高4.6%，这与2007年到2009年之间的金融危机弧线具有高度相似性。但在并不那么乐观的预测版本中，受到全球经济影响，瑞典央行认为今年该国国内生产总值将下跌10%，明年只回升1.7%，失业率将会超过10%。