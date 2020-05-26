欧盟敦促中国尊重香港自治 美国商会：置香港特殊地位于险境系严重错误

针对中国全国人大推行港版国安法立法动议，欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）5月26日在与日本首相安倍晋三共同出席视频会议后表示，敦促中方保持香港高度自治，又指“对于中方的行为，我们并不幼稚”。同样在当天，美国最大的游说团体、美国商会（U.S. Chamber of Commerce）亦发声明呼吁，中国政府应维持香港的“一国两制”框架。

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今年的G7集团峰会将于6月10日至12日举行。米歇尔在当天与安倍晋三为此举行视频会议，并就欧盟和日本在新冠疫情后的经济复苏合作等话题加以讨论。米歇尔称，“日本和欧盟占有全球经济的三分之一，双方将共同坚持自由贸易和多边主义”。日欧并共同强调维持自由贸易体系的重要性，东京和布鲁塞尔还同意就新冠肺炎的疫苗发展和制造进行共同合作。米歇尔并透露在稍后的G7峰会上，他将代表欧盟呼吁七大工业国减少发展中国家的负债。

此外，米歇尔介绍称，欧盟与日本在对华政策方面有相同的看法，并指，“对于中国的行为，我们并不幼稚或眼盲”。他指出，“尽管我们与（中国）并不分享同样的方式，但合作仍然重要；欧盟将在年底与中国的峰会上对其立场加以说明”。米歇尔还强调，欧盟高度重视香港在《基本法》与国际承诺中所享有的高度自治。他续称，欧盟支持“一国两制”原则。

据路透社报道，预计欧盟各国外长将在5月29日的定期会议内讨论相关话题。欧盟委员会发言人表示，目前来说明欧盟是否会考虑制裁北京还为时过早。此前，欧盟外交及安全政策高级别代表博雷利（Josep Borrell）则于周一提出，欧盟必须采取“更强有力的战略”应对日益“独断专行”的中国。

华盛顿方面，美国商会最新发表声明指，敦促中国政府维持香港“一国两制”框架。美国商会称，对港版国安法可能破坏“一国两制”下香港的自治权感到极度关注，促北京方面为局势降温。声明提到，美国商会代表着在香港具有重要存在和长期利益的美国公司群体。声明称，“香港根据‘一国两制’所拥有的自治长期以来是当地在促进一个拥有创新、透明度、法治为基础，倡导市场作用的经济的最重要资产之一”。声明称，“我们因此对中国政府正在考虑一个或将破坏这一框架的根本性国安法（立法）感到深刻忧虑。”

美国商会指出，从多种层面来看，损害香港的特殊地位将是一个“严重的错误”（serious mistake），形容特殊地位对香港作为具有吸引力的投资地与金融中心至关重要。声明称，“因此，我们敦促中国政府寻求办法，以和平方式降级香港局势，并维护对香港、中国大陆和国际商业社会都非常有效的‘一国两制’框架。”声明续称，“我们同样敦促特朗普政府继续优先考虑维持美国与香港之间的积极和建设性关系；根据《美国-香港政策法》在经济和贸易事务中作为单独领土对香港地位的深远变化，将对香港和美国企业，特别是那些在当地开展业务，并对香港的核心价值观存有积极影响的企业造成严重影响”。

此前，美国总统国家安全事务助理罗伯特·奥布莱恩（Robert C. O'Brien）24日在接受美国全国广播公司（NBC）专访时表示，“如果中国接管了香港，很难看到香港将如何继续维持其在过去成为的亚洲金融中心（地位）。”面对主持人追问，“如果中国真的这么作，你希望这是（美方应作出的）回应吗，你是否希望（当地的）金融群体和跨国集团立即从香港撤出？”奥布莱恩则回答称，“我看不到它们将如何留住当地。首先，它们选择在香港落地是因为香港拥有法治、自由企业体制、资本主义体制、地方立法会中拥有民主选举；而如果这些东西都没了的话，我不知道金融群体将如何继续留在那里。”