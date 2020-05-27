印度在边境增兵的同时，寻求通过政治外交渠道解决对华危机

中国再度增兵拉达克中印边境，印度总理莫迪昨天主持国安会议讨论相关局势，会中提及除增兵边境，拒绝现状被改变外，也将透过政治外交管道寻求解决这次危机。

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中央社报道，印度与中国部队5日和9日在拉达克地区班公错湖及锡金中印实际控制线一带发生互殴、丢掷石块等大规模斗殴后，双方谈判破裂，中国又增兵5000人到拉达克班公错湖、狄姆乔科和加万谷等地的4、5个冲突对峙点。

由于中印边境局势紧张， 印度莫迪昨天召集国安顾问多瓦尔 、国防部长辛赫及印度国防参谋长拉瓦特等官员举行高层级国安会议，讨论中印实际控制线情势。

在这场会议中，与会者确认中国的军队已深入印度所认定的领土3到5公里，印度坚决捍卫自身利益，拒绝现状遭中国解放军改变，并将以实力与自我克制面对中国的挑战，且由多瓦尔和辛赫密切监控局势发展。

此外，为与中国部队抗衡，印度陆军也调派以拉达克为基地的3个步兵团（每个步兵团约1万到1万2000人）到中印衝突对峙点部署。

不过，印度官员强调，印度正寻求政治外交介入，来解决这次危机。

由于正值中国召开第13届全国人大第3次会议，预料中印间透过外交管道谈判，必须等到中国人大闭幕之后。

印度安全官员说，中国解放军这次的行动主要是阻止印度完成在拉达克达布克经施约克到陶贝奥迪的道路修筑，其中最关键的是印度正在陶贝奥迪兴建一座桥樑；等到上述道路与桥梁基础设施完工，印度将可取得优势。

在爆发中印军队边境冲突后，印度已经表明，不会停止目前在实际控制线印度这一侧的任何建设。