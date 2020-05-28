法国十字架报：中美对抗开启紧张时代

法国《十字架报》5月28日推出“中美对抗加剧”专辑，讨论冠状病毒大流行清楚体现美中之间的对抗开启紧张时代。该报说，世界两大国在外交领域和意识形态方面的激烈对抗使人想到冷战，但这一次无疑是一种新的竞争形式。

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十字架报“中美竞争加剧”专辑的首篇文章由两名记者比亚塞特（Gilles Biassette）和塔莱斯（Olivier Tallès）著名，题为“中美对抗开启紧张时代”。文章说，在北京，他们辱骂美国国务卿蓬佩奥，嘲笑西方民主；在华盛顿，他们对中国的“谎言”抨击越发激烈；在联合国，中美两国之间的外交冲突导致很多决议陷入僵局。

新冷战开端 对抗不可逆转

自1970-1980年代美苏关系趋缓以来，大国之间如此激烈的言辞攻击前所未见。英国前首相温斯顿·丘吉尔（Winston Churchill）1946年在美国富尔顿(Fulton)的演讲中创造了“铁幕”一词，以后的历史学家会不会把2020年4-5月的推文视为华盛顿和北京之间新“冷战”的开端？对此，法国前驻联合国副代表（2002-2006年），法国蒙田研究院（Institut Montaigne）顾问米歇尔·杜克洛斯（Michel Duclos）说，在这场疫情大流行引发的危机中，中美之间的对抗似乎已经出现一种不可逆转和结构性的特征。

这篇文章说，在过去几个月，美中两大巨头之间的贸易争端已经转移到政治和意识形态领域。中国人公开吹嘘自己的治理模式在管理这次疫情方面优于别人。

口水战转移国内视线

中美口水战的升级掩盖了各自国内的政治问题。在中国一方，据法国战略基的研究员邦达兹（Antoine Bondaz）指出，北京当局利用当前的紧张局势，助推国内民族主义，以图在经济危机与国际紧张局势下，增强国内凝聚力，增加共产党的合法性。

在美国，唐纳德·特朗普利用“中国威胁”这张牌，让人们忘记他对这场疫情危机的混乱管理，并在11月总统选举之前几个月，对基础票仓展开动员，这个票仓的选民仍然激赏白宫主人（特朗普）的民族主义言论。

该文说，以雄心相撞代替合作的转变，在奥巴马时代已受到关注，特朗普上台后便暴露在光天之下。宾夕法尼亚州美国陆军战争学院战略研究所的研究员埃文·埃利斯（Evan Ellis）回忆说，“在特朗普上台的2017年，美国新国家安全战略文件没有把中国定为敌人，但至少将中国定为美国的竞争对手。”

打破邓小宝典 要当头号强国

也是在那个时候，在北京，中国领导人决定打破邓小平在1980年代授意的谨慎做法。据蒙田研究院亚洲主管杜懋之(Mathieu Duchatel) 说，“习近平从2017年开始公开谈论领导地位和战略竞争，谈论新时代的来临。” 中国还公开设定了自己的目标：要在毛泽东夺取政权一个世纪后的2049年，成为领先世界的头号强国。

习近平继续其前任们未竟的事业，要改变第二次世界大战以后建立的国际秩序。欧盟安全研究所亚洲专家爱丽丝·埃克曼表示，中国政权在国际机构，尤其是在联合国系统加强影响力。中国并且建立亚投行等新的国际机构，并将自己定位为一个为现有体制框架提供替代方案的国家。北京认为西方主导的现有国际体系不公平。

建朋友圈 换取在国际机构支持

十字架报的文章说，不过，与前苏联相反，中国并不寻求通过签署军事联盟条约来与美国及其同盟进行抗衡；它似乎也不渴望在其军事风险众多的地理环境（台湾，南沙群岛…）之外，寻求领土控制。巴黎政治学院历史学家皮埃尔-格罗泽（Pierre Grosser）说，“这与冷战有很大不同。 我们不是在两个军事集团相互对峙的两极世界中。”

在没有正式联盟的情况下，中国当局试图结成一个“友邦”朋友圈，并通过其世界第一大外交网，无可比拟的财政储备，高效的企业和技术，换取“友邦”在国际机构提供支持。爱丽丝·埃克曼补充说，“这样重组的世界格局，不会有铁板一块的阵营，但会出现松散的，周边不断变化的多个极。”

事实上，北京在非洲，亚洲或拉丁美洲的支持者，不仅与中国合作，通常也是美国的合作伙伴。从这个意义上讲，中美两国更像是竞争者而不是敌手。特别是在经济领域，疫情危机可能成为一个转折点。海外投资专家和游说者帕斯卡尔-杜培拉（Pascal Dupeyrat）说：将会有一个“以前”和“以后”。现在模式变了，1990年代以来运行的自由全球化结束了。五，六年来，美国一直禁止中国在半导体等战略领域投资。欧洲正在跟进。

危机之下诱惑大 一带一路或招敌对

欧盟委员会3月底开始呼吁各成员国打国家主权牌。很明显，布鲁塞尔这是针对中国的。一切都表明，这场辩论只会更加激烈，特别是在新技术领域。中国用的半导体只有不到20%是国产的。以“国家主权”的名义，中国要在2025年把国产比例提高到70％，这就需要海外收购。对于某些类型的基础设施（机场等）也是同样逻辑。”帕斯卡尔-杜培拉说，“现在西方世界，国家或企业，都缺资金。谁有现金？中国有。”

十字架报说，随着欧洲和北美将出现空前规模的经济危机，中国的诱惑力会很大。2008年的金融危机已经提供了一个缩小版的剧本，例如，希腊就将比雷埃夫斯港口的特许权让给了北京。还有北京在2013年启动的一带一路项目可能也会因此得到提振，进而引发敌对反应。就是在这个领域，会出现这种战略对抗。