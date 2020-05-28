特朗普指谷歌帮助中国政府监视百姓，将发布行政命令管控社群媒体

美国有线电视新闻网(CNN)、福克斯新闻网(Fox News)等媒体28日纷纷报导，特朗普总统将要发布行政命令，管控推特(Twitter)等社群媒体。报道称行政命令当中指控谷歌(Google)协助中国政府监视百姓。

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推特是特朗普用来对广大网友直接发声的重要管道，但推特26日将特朗普推文定调为“有误导之嫌”(potentially misleading)，引起特朗普连续发表推文表达不满。特朗普28日早晨在推特发文写道：“对于社群媒体与公平公正来说，今天将是个大日子！”

CNN报导说：仍在草拟中的行政命令对谷歌提出批评，指控谷歌协助中国政府监视百姓。行政命令还指出，推特协助中国散布官方宣传，而脸书(Facebook)则靠中国方面的广告获取利益。

报导指出：1996年美国联邦《通讯端正法》(Communications Decency Act)第230章，对于网站提供免于因为网友贴文内容而动辄挨告的法律保障，但特朗普政府在行政命令中提出质疑，法案精神基于科技公司必须凭良心经营事业，但某些社群媒体公司却并非如此，规模庞大、影响力显著的社群媒体公司对于不同意见进行审查，并以滥权手段处理。

Fox 新闻网报导说：特朗普政府目前还正准备成立一个专门委员会，负责调查主要的社群平台是否对于保守派言论有刻意打压的事实。

事先知道特朗普将要管控社群媒体的脸书（Facebook）创办人兼执行长扎克伯格（Mark Elliot Zuckerberg）5月27日接受Fox 新闻节目主持人佩里诺（Dana Perino）采访表示，脸书不会对公开贴文进行审查，除非有迫在眉睫的危险。扎克伯格说“在这个问题上，脸书的政策和推特不同”。