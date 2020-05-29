对非裔暴力执法致死引爆汹涌示威 明尼苏达警察被控三级谋杀

5月25日星期一，美国明尼苏达的白人警察德里克-沙文对一名非洲裔男子乔治-佛罗德暴力执法的视频迅速传遍社交网络与各大新闻网站，这名46岁的男子最终死在了医院，沙文也在29日被控三级谋杀。他与其他3名涉事的同事已经被踢出所属的警察局。

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在涉事视频当中，沙文使用膝盖锁住非裔男子的脖子，时间至少达到5分钟，该男子被铐住双手，在地上动弹不得，并呼救，称“自己无法呼吸”。最后他慢慢无法再说话，直到在医院，医生宣告其死亡。截至目前死者的尸检报告仍未出炉，但民众普遍认为他直接死于暴力执法。当天夜间，示威者冲击了涉事4名警察所在的明尼阿波利斯的警察局。

明尼苏达国家警卫局5月28日部署了5百名士兵应对局面，同时指出，示威者的怒火完全没有熄灭的迹象。当天官方宣布，此事将做优先处理，但仍未宣布进行任何逮捕行动，这更令民众愤怒。29日，赫宁平镇的检察官麦克-弗里曼宣布，前警官沙文被拘留，受到指控，罪名是谋杀与过失杀人，并强调这属于三级谋杀。

除了明尼阿波利斯，美国其他多个城市也爆发示威游行，抗议警察暴力杀害非洲裔美国人，数百家商店被愤怒的民众损毁。美国总统特朗普在推特中谴责暴力示威者，称他们是“暴徒”，表示“暴徒们正在羞辱死去的乔治-佛罗德”。他与明尼苏达州州长的谈话中，对州长表示军事力量一直在其身旁相助，“遇到困难，我们需要重掌控制，一旦抢劫开始，枪击也将开始”。特朗普的这条推文被推特认为违反了相关政策，鼓吹暴力，对这一推文做了隐藏处理。

在现场报道当中，一队美国有线电视新闻网的报道团队遭到警察的拘捕，两个小时后才被释放。在一场新闻发布会上，明尼苏达州州长表示，燃烧后的灰烬是数十年苦难的象征，一代代人们的痛苦现在诉说给了世界，世界也见证着他们的诉说。他表示，的确有必要对深刻的种族不平等现象作出答复，但“现在的最关键，最优先的问题，是恢复秩序”。