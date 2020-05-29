法国十字架报：怎样重启全球治理

联合国和安理会已被大国之间的游戏破坏。疫情大流行过后，重新启动国际合作与建立更大的集体安全，需要通过自愿国家的联盟与那些有公共与私人参与者的领域提出倡议。

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冠状病毒加速结构趋势

法国《十字架》报5月28日刊出记者François d’Alançon的文章，就疫情之后怎样重启全球治理指出，Covid-19病毒大流行搞乱了一切。二战后美国推动创建的联合国系统，布雷顿森林协定的经济和金融机构，北约等全球治理网络，一下子变老了。加上美国的撤出，中国的进攻，民族主义及保护主义的打击，这个全球治理网络受到进一步的动摇。

北京与华盛顿之间的距离在疫情中拉大，两国之间的系统性竞争加剧。冠状病毒加快了中美竞争，国际标准解构，技术转变等之前已出现的趋势。

那么，各国能否在联合国，国际货币基金组织，世界银行，G20和G7的多边论坛中找到合作之路，协调应对“多危机”，确保集体更安全？

联合国前副秘书长，维和行动负责人玛丽·盖埃诺（Marie Guéhenno）回答说，“强大的角色应该朝这个方向努力。” 国际危机组织总裁罗伯特·马利（Robert Malley）说，“在防止经济和金融对抗成为国际关系核心因素方面，欧洲人可以发挥关键作用。”他还说，“美国11月总统大选改变不了一个上升强国与一个相对衰落强国之间关系的动态。”

联合国之外的集体行动增加

联合国成立75年来，国家，国际组织，非国家行为者，为了应对跨国挑战所做的集体努力，变成一种由正式和非正式机构拼凑的杂色布块。

由于未能就政策和改革在联合国达成共识，越来越多的国家在联合国系统之外采取集体行动，这些行动有时与联合国合作，涉及志愿国家组成的特设联盟，地区组织，次区域组织，公-私伙伴关系和非正式行为准则。

比如在第一次石油危机冲击下成立G7集团；源自2009年的金融危机的G20集团。其他例子，比如在卫生领域，全球抗击艾滋病 结核病 疟疾基金, 疫苗联盟，国际药品采购机制，盖茨基金会，都与世卫组织分开工作。

在这种量身定制的治理中，国家可在多个框架下同时运作，参与不同的网络和伙伴关系，这些网络的构成则因兴趣、价值观和能力而各异。巴黎政治学院政治学教授Guillaume Devin指出这个情况的风险是：碎片化，标准弱化，缺乏合法性。

多方利益相关者倡议

巴黎和平论坛总干事Justin Vaïsse表示，联合国仍然是中心，但多方利益相关者的主动倡议是全球治理的方式之一。国家，国际组织，发展机构，非政府组织，企业，当地社区，基金会，大学，都为改善资产管理和公共空间管理做出贡献，例如参与管理健康，气候，生物多样性，海洋，两极，太空和网络空间。

剩下绕不过去的问题是政治领袖问题。巴黎政治学院荣誉教授Bertrand Badie表示，像罗斯福或曼德拉那样的领导人不适合领导全球。某些国家也许能以“另一种强大”找到优势。这是一种“自私的利他主义”，可让他们通过在世界舞台捍卫集体利益得分。

十字架报说，因为没有更好的东西，所以现在各志愿国相互结盟，动员，赞助国际协调应对行动的时候到了。尤其是在公共卫生，经济和金融稳定以及气候方面。

至于领导人，一位分析师援引法德外长2019年4月2日成立的多边主义联盟说，民主强国将引出新兴国家和南方国家的明智领导人。

改革不会来自国际机构

位于日内瓦的国际可持续发展研究所（Iisd）前副主席Mark Halle说，说起全球治理，大家都想到联合国，G20，G7。但是，坦率讲，这些机构不是进行全球治理的地方。世界急需进行全球治理改革，但改革不会来自国际机构。希望来自于那些可以发挥作用的部门或地区不断增加的创意活力。

一个例子是，在法国央行的倡议下，创建于2017年12月的绿色金融系统的网络 (NGFS)。这个网络有65个央行和银行监管机构。目的是减少与气候变化有关的金融系统风险，并将可持续发展标准纳入央行的投资组合管理。

大城市可持续金融和网络

私募股权基金黑石的老板Larry Fink在3月29日发给股东的信函中说，危机给投资人带来一个再平衡投资组合并加速向更可持续发展的世界过渡的机会 。

气候行动100 +是一个由300多个投资者组成的协会，共同控制全球近一半的投资资本。该组织成立于2017年，其目标是说服私营领域100个最大碳排放者，让他们通过采取措施减少价值链中的温室气体排放，降低与灾难相关的财务风险。

C40是一个由全球96个城市组成的组织，由洛杉矶市市长埃里克·加塞蒂（Eric Garcetti）主持，于2016年12月通过了实现《巴黎协定》目标的路线图。

5G 全球治理挑战

许多观察者认为，5G的部署对于国家，数字平台，工业企业和公民而言，将是未来五年全球治理的巨大挑战。法国国际关系学院（Ifri）主任Thomas Gomart解释说，网络空间治理，在美国和中国之间以及在这两国与数字平台之间的关系中发挥作用，是权力和控制的载体。由于缺乏支持技术转型的政治框架和缺乏足够的投资，欧洲成为华盛顿和北京之间对抗的领域。