美国海军驱逐舰再航西沙 挑战中国南海主权声索

圖為2018年3月23日在美濟礁12海里內自由航行的美國驅逐艦USS Mustin

继四月份两度通过南海水域后，美国海军周四再有一艘驱逐舰航经西沙群岛，挑战中国在南海的主权声索。

广告 继续浏览后续

美国海军宣布，美国军舰阿利·伯克级导弹驱逐舰“穆斯丁”号（DDG-89）5月28日航经西沙群岛附近海域。美国海军第七舰队发言人荣科（Anthony Junco）在声明中说，“穆斯丁号在国际法规范下，于当地时间5月28日在西沙群岛行使自由航行的权利。” 声明强调，通过此次航行，美国证明了中国无法合法声索拥有该水域的主权。

据中央社援引美国有线新闻网CNN报道，美国海军军舰上个月已经两度通过南海水域，挑战中国在西沙和南沙群岛的主权声索，今年3月也在西沙群岛海域执行了另一项类似任务。

美国军舰在西沙航行之际，正值北京与华盛顿因新冠疫情、华为、香港国安法等一系列问题紧张加剧，中国人大在周四刚刚通过了北京强推的港版国安法有关决议。

美国海军官员指，“穆斯丁”号驶入西沙群岛的永兴岛和高尖石12海里范围內。中国在永兴岛建有机场，此前曾有战略轰炸机在此降落。

报道援引美国国防部发言人伊斯特本日前透露，“穆斯丁”号4月14日一次“在公海执行例行任务”时，有中国军舰在其附近执行“危险且不专业的行动“。

中国、越南和台湾都对南海西沙群岛有主权声索，美国长期以来一直表示北京通过在当地部署和建造军事设施将南海军事化。