希腊对中国游客重新张开双臂

欧盟对于申根区何时重新统一接待区域外国家游客尚未达成一致，但希腊已经宣布，将对系列国家游客张开双臂，其中包括中国。

广告 继续浏览后续

5月30日星期六，希腊政府宣布，从6月15日开始，将允许更多欧盟成员国的游客入境希腊旅游，这些游客将不用进行非常严格的隔离，除了疫情最严重国家地区的公民，例如法国的巴黎和周边城市，意大利的伦巴第，皮耶蒙，维尼托大区，西班牙的马德里，加泰罗尼亚等地。希腊官员表示，具体要看这些游客从哪些城市的机场起飞，而不是按照起飞的国家一刀切。

星期五，希腊已经宣布雅典与塞萨洛尼基的两个机场从6月15日起对29个国家的游客开放，其中包括十多个欧盟成员国。另外，从6月15到6月30日，这个时间段之内，希腊将只开放上述两个机场，其余机场将从7月1日逐渐恢复运营。此外，瑞士，挪威，巴尔干半岛国家例如阿尔巴尼亚，塞尔维亚，北马其顿共和国，澳大利亚，日本，以色列，中国，韩国，新西兰，黎巴嫩游客也将可以从上述机场入境希腊。

截至目前，希腊境内死于新冠病毒的人数不到两百人，大约三千人确诊感染，疫情和其他欧洲国家相比要稍微轻一些。旅游业占据希腊国内生产总值的大约五分之一，因出入境限制而受到重创。