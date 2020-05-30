欧盟呼吁美国再考虑一下与世卫组织断交的决定

5月30日星期六，欧盟呼吁美国重新审视昨天做出的与世界卫生组织断绝关系的决定，表示面对新冠病毒疫情，最重要的是团结一致，就算是许多国家已经开始解封，但疫情远未结束。

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欧委会主席冯德莱恩与欧盟外交与安全政策高级代表约瑟夫-博雷利表示，“合作，世界团结，多边共同努力，这是打赢这场疫情战争的唯一有效可行的手段”，“世卫组织需要继续引领国际应对大流行病，现在如此，未来也需要如此，现在是强化合作与寻求共同解决方案的时候，任何削弱国际协同结果的行为，能避免的话，都需要尽可能避免”。

星期五，美国总统特朗普宣布，由于世卫组织没有进行必要的改革，沦为了中国的傀儡，美国决定与其断绝关系，将转而从资金上支持其他全球紧急公共卫生问题。

欧洲疫情目前继续趋缓，各国政府继续按计划逐步解封，全球新冠病毒死亡人数最高的前五个国家分别是美国，英国，意大利，法国，巴西；全球死亡人数已经攀升到至少36万4千人，196个国家与地区记录到约6百万人确诊感染。鉴于疫情仍不稳定，德国总理默克尔已经拒绝了特朗普的邀请，在6月前往美国参加G7峰会。特朗普表示，希望能进行一场真真正正的，面对面的G7峰会，以此宣告疫情之后的正常化，但德方认为，大流行病的现状不允许总理亲自前往美国。