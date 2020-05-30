美司法部长：和平示威被极端分子操控劫持 街头必须恢复秩序

非裔被暴力执法死亡引发多地骚乱，美国司法部长谴责左翼极端分子在背后操控，和平的示威游行受到利用与劫持。

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明尼苏达州非洲裔黑人罗伊德遭到白人警官暴力执法后死亡，引发美国十多个城市暴乱与打砸纵火。5月30日星期六，美国司法部长比尔-巴尔评价认为，这些暴力游行的背后是左翼极端分子在操控运作，并警告称，美国联邦法律将有可能强化控制。事件暴风眼的明尼阿波利斯市政府则认为，白人至上团体，和一些毒品犯罪集团也很有可能在纵火当中扮演了重要的角色。

司法部长巴尔表示：很不幸，美国多个城市正在上演暴乱，和平的示威游行被利用劫持了，这背后，是暴力的极端分子；这看上去是有计划的，有组织的，受到无政府主义者和极端左派分子驱动，其中很多人从其他州前往明尼苏达州，宣扬暴力。巴尔还表示，美国司法部，联邦调查局和其他联邦法律机构正在为相关地方政府提供支持，务必恢复街头秩序。

美国总统特朗普也认为，周五围在白宫外面的上百名示威者“受到职业的操控，与纪念乔治-弗雷德没什么关系”，“这些人只是为了制造麻烦”。