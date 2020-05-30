美族群伤疤撕开民众继续愤怒：明尼苏达1万3千国民卫队士兵压阵

美国示威者继续愤怒，明尼苏达州部署空前警力压阵；特朗普认为情况已和遭白人警察锁喉杀害的黑人男子脱钩。

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涉嫌谋杀黑人男子的白人警察已经被捕，但美国由来已久的族群伤疤被撕开，星期五开始的宵禁与2500名士兵没能让愤怒的民众停下，5月30日星期六，美国明尼阿波利斯市政府宣布部署空前警力压阵。

明尼苏达州州长蒂姆-瓦尔兹周六宣布，“明尼阿波利斯的情况已经与乔治-弗罗德的死亡毫无关系，现在的事态已经变成了灌输恐惧，搅乱城市”。瓦尔兹宣布，鉴于情况变化，动员1万3千名美国国民卫队士兵，并向美国军务部申请支援。美国国家安全部队高层表示，目前动员的士兵数量巨大，但“面临的是数万名的暴乱分子”。地方政府表示，有迹象显示，白人至上主义者团体和暴乱分子通过网络，组织行动。明尼阿波利斯市长雅各布-福莱表示，“彰显军事能量，是为了恢复秩序，安全，和平”。

根据美国现行政策，除非出现叛乱，军队不能以保护民众为由，在美国领土上展开合法军事行动，而这种情况从1992年的洛杉矶暴乱之后，还未再次出现过。当年的洛杉矶暴乱，导火索同样是警察暴力执法与族裔冲突，在国民警卫队等的强压制下才得到控制。

同样在5月30日星期六，美国总统特朗普谴责那些自称为示威者的人，赞扬了国家安全部门的效率，表示这些“有组织的团体”与死去的乔治-弗莱德没有任何关系，“暴乱者”正在伤害商店，家庭，人们的福祉，以及希望拥有和平，平等的，努力工作，养活家人的明尼阿波利斯市民们。特朗普还强调，“跨越各州制造暴力，触犯联邦法律，州长和市长需要团结起来，否则联邦政府将会介入，包括使用无限制的军事力量，进行大范围逮捕”。