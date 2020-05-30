黎智英投书纽约时报：反对香港国安法，希望美国不要全面取消香港特殊待遇

香港壹传媒创办人黎智英投书《纽约时报》，指北京制定《香港国安法》犹如锁定香港人权的机关枪。他敦促西方世界挺香港，但希望美国不要全面取消香港特殊待遇。

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《纽约时报》29日刊登黎智英的文章题为《我的推文真的威胁中国国家安全吗？》，文章写道：自1997年香港主权移交以来，他一直担心中共有朝一日会受不了香港的新闻自由。中国全国人大会28日授权人大常委会制定的《香港国安法》，将终结香港言论自由。

黎智英5月加入社群媒体推特，开始发表《香港国安法》相关推文。中共官媒《环球时报》24日一篇报导以“叛徒”称呼黎智英，称这些推文可能成为“颠覆证据”。

黎智英预期：“港版国安法”实施后，港人将失去言论自由，只能说中国政府容忍的话。中共可以决定所有游戏规则。

中共总书记习近平2012年11月掌权以来，香港铜锣湾书店多人遭强行带往中国，“反送中”运动抗争者被亲北京帮派分子痛殴，曾备受敬重的港警以残忍手段对付示威者。他写道“我一向认为，我总有一天可能会因发行报刊和鼓吹香港民主而入狱。但理由如果是几条推文，且因为据称威胁伟大的中国国家安全，就连我也大开眼界。”

去年6月起，港人为反对修订逃犯条例多次发动大规模游行集会。黎智英指出：《香港国安法》一旦施行，中国国安部门预料将在香港设置机构，直接处理疑似颠覆政权、非法民主运动、强制推动爱国教育等事务，根本不需要修订逃犯条例。

黎智英比喻，如果说修订逃犯条例是锁定香港人权的步枪，那么《香港国安法》就是一把机关枪。

黎智英说：港人维护自由需要西方世界支持，特别是美国。他希望美国不要全面取消香港特殊待遇，以利香港维持有别于中国大陆的地位，起码能保有一些经济优势。香港一旦失去经贸等特殊待遇，只会更加依赖中国。

他写道，美国可用其他方式反制北京压迫香港，如取消中共与香港官员子女的学生签证、深入挖掘中共海外贪腐情事，同时以增加移民与签证优惠等方式鼓励港人。