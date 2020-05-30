SpaceX载人龙飞船发射成功 特朗普赞：真正天才 无人比肩

美国太空探索技术公司SpaceX的载人“龙”飞船在国际标准时间5月30日星期六晚19点22腾空，宇航员鲍勃-本肯与道格-赫尔利肩负着美国国家航空航天局交予的重任，通过猎鹰九号运载火箭，成功进入轨道，两人预计周日国际标准时间14点29抵达国际空间站。

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SpaceX载人“龙”飞船原定本周三起飞，但由于天气状况不满足条件而做重新安排。周六，美国总统特朗普见证了佛罗里达州的肯尼迪太空中心这场载人“龙”飞船的发射，他评价表示，这种“力量，这种技术，令人难以置信”，称“这将仅仅是一个开始”，“这是真正的天才，没有人能与美国人比肩”。

埃隆-马斯克的SpaceX作为第一家可常规化携带推进器火箭返回地球的私企，成功成为了载人升空的第一家私企，本次也见证了2011年美国国家航空航天局的航天飞机退役后，美国第一次不经过俄罗斯联盟号，而是从美国本土，把宇航员送上蓝天，具有极强的意义。

波音公司在这一领域是SpaceX的竞争对手，波音希望明年年推出此前出错的CST-100星际航线项目，而美国国家航空航天局给波音与SpaceX拨款近80亿美元，打造火箭与载人系统。美国国家航空航天局对本次载人“龙”飞船的成功启航表现出极大满意，称之为一场革命，因为这将允许美国以低价格进入太空，而SpaceX公司2011年以来以仅仅30亿美元，许诺其客户可以六次往返国际空间站，领先波音一步。